Кто устроил погромы во Франции и к каким последствиям они приведут

Уже более месяца крупные города Франции охвачены массовыми протестами. Основные беспорядки начались с студенческих митингов, которые довольно быстро вышли из-под контроля.

Параллельно протестовали госслужащие и представители различных профессий – против низких зарплат, роста цен и т. д. А в выходные 17–18 октября Париж, Марсель, Лион и другие города погрузились в хаос грабежей, мародерства и пожаров.

Нынешние протесты во Франции называют возрождением движения "желтых жилетов", а некоторые иностранные лидеры уже поспешили назвать виновниками хаоса иммигрантов.

О том, почему Франция протестует, чего требует от властей и как дошло до беспорядков и насилия – в статье журналистки "Европейской правды" Ольги Романской Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции. Далее – краткое изложение статьи.

Вообще протесты во Франции – не редкое явление. Местные даже шутят, что это их "национальный спорт".

Но демонстрации этого года превзошли предыдущие по масштабам. Все началось в середине сентября с митингов учащихся лицеев (во Франции это старшие классы). Лицеисты выступали против переполненности классов, изношенности школьных зданий и оборудования, высокой температуры в классах во время жары и прочего.

Параллельно с учащимися началась забастовка работников государственного сектора с требованиями предусмотреть повышение заработной платы в следующем бюджете. Отдельно организовали забастовку пожарные, обвинив правительство в отсутствии надлежащей поддержки во время летней жары, которая привела к многочисленным пожарам.

Еще с середины сентября профсоюзы анонсировали день "всеобщей мобилизации" на 17 октября. В соцсетях даже распространялись призывы, что это станет возобновлением движения "желтых жилетов" – массовых протестов против роста цен на топливо, которые проходили во Франции в 2018-2019 годах.

На этот раз дорогое топливо тоже стало одной из причин мобилизации, ведь активисты обвиняли правительство в недостаточном регулировании тарифов и отсутствии помощи тем сферам, которые в первую очередь зависят от цен на дизель и бензин.

К митингам госслужащих, фермеров, перевозчиков и других работников, организованным профсоюзами, присоединились также политические силы, в частности ультралевые.

Власти готовились к масштабным протестам, но не смогли предвидеть их размах. Митинги превратились в разграбление магазинов, столкновения с полицией и насилие.

Больше всего пострадал Париж, но беспорядки были и в Марселе, Лиможе, Страсбурге и других городах.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что "полиция утратила контроль" над протестами в некоторых городах, и написал заявление об отставке. Президент Макрон отказался его подписывать.

После разрушительных протестов многие мировые лидеры заявили, что в хаосе виноваты мигранты. Среди прочих об этом заявили премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и президент США Дональд Трамп.

Вечером в воскресенье, 18 октября, президент Франции Эммануэль Макрон записал обращение к согражданам. В причастности к насилию он обвинил ультралевые силы.

Французский президент также заявил, что не стоит отождествлять мародеров и грабителей с теми, кто ранее вышел на улицы, чтобы выразить социальный протест.

Сразу после речи Макрона оппозиция поспешила её осудить. Лидер ультраправого "Национального объединения" Жордан Барделла назвал выступление президента жалким.

Причины масштабности субботних протестов накапливались уже на протяжении многих лет, считают аналитики. В результате "всеобщая мобилизация" 17 октября охватила практически все сферы жизни французов: высокие цены на топливо и продукты, низкие зарплаты, нехватка ресурсов в сфере образования и здравоохранения, насилие со стороны полиции, бездействие в отношении изменения климата и прочее.

При этом государственные расходы на социальную сферу во Франции остаются высокими.

Кризис, вызванный протестами во Франции, может сыграть на руку представителям правых и ультраправых политических сил, которые и так стабильно набирают популярность в преддверии президентских выборов в мае 2027 года.

Подробнее – в материале Ольги Романской Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.