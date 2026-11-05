Почему Украина отстала от Молдовы на пути в ЕС и где именно у нас произошел провал

Опубликованный Еврокомиссией традиционный ежегодный отчет о прогрессе стран-кандидатов в их сближении с ЕС – это всегда повод для оценки того, что мы успели (или не успели) сделать в течение года.

Европейская комиссия рассматривает прогресс по 33 разделам, соответствующим различным сферам политики – от социальной до климатической – и сгруппированным в шесть кластеров. Учитывается, насколько украинская законодательная база приблизилась к праву ЕС за год.

Еврокомиссия выставляет две оценки по каждому из 33 разделов – по степени сближения и по прогрессу в реформах. В частности, от одного до пяти баллов за сближение и от нуля до четырёх – за прогресс.

О том, где за последний год достигнут успех, а где наблюдается снижение темпов реформ и что делать – в статье ассоциированного партнера Civitta, эксперта EasyBusiness Юлии Шаиповой "Зачет" с низшим баллом. Как Еврокомиссия показала серьезную проблему на пути Украины в ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

Для Украины прошлый год мог бы быть лучше с точки зрения темпов реформ во многих сферах.

В наиболее актуальных для Киева сферах верховенства права, борьбы с коррупцией и реформы правоохранительных органов прогресс оценили на 2 из 4. Это так же, как и в прошлом году. Не провал, но и не прорыв.

В целом по девяти разделам мы имеем "ограниченный прогресс", то есть самую низкую возможную оценку темпов реформ, а в прошлом году самая низкая оценка была по пяти разделам. Замедление темпов реформ зафиксировано как минимум в восьми сферах.

Но есть и хорошие новости.

Хотя по восьми разделам мы имеем подтвержденное Брюсселем замедление реформ, есть шесть разделов, по которым там констатировали больший прогресс. Это сферы государственных закупок, свободной торговли товарами (не в последнюю очередь благодаря двум законам, принятым Верховной Радой для приближения так называемого промышленного безвиза), а также в сферах финансовых услуг, СМИ, энергетики и политики безопасности.

Если смотреть на степень продвижения, то прогресс, безусловно, есть.

Общая оценка готовности к вступлению по всем разделам в настоящее время составляет 2,5 по сравнению с 2,36 в 2025 году и 2,27 в 2023 году. То есть прогресс есть. И заявления чиновников сейчас сосредоточены именно на этом: что мы продолжаем двигаться вперёд, что регресса нет.

Но этого недостаточно, чтобы гордиться.

Ведь для полного отсутствия прогресса пришлось бы свернуть реформы. По сути, мы как будто загружаем программу на компьютер. Процесс загрузки, в идеале, не может пойти в обратную сторону – из года в год он может только ускоряться или зависать.

Поэтому для нас вопрос исключительно в темпе. И вряд ли кто-то возьмётся называть его достаточным. Сейчас мы дополнительно снизили темпы изменений – и отстали от других стран-кандидатов.

Еще в прошлом году Украина выпала из тройки лидеров среди стран-кандидатов. Сейчас мы четвертые из девяти по темпам после Черногории, Албании и Молдовы. А по уровню готовности – шестые: после уже упомянутой тройки, а также Северной Македонии и Сербии.

Особенно важно, что Украина существенно отстает от Молдовы и по уровню готовности к вступлению, и по прогрессу, то есть по темпам продвижения.

Небольшое преимущество Молдовы над Украиной, возникшее в 2025 году, сейчас, как и следовало ожидать, превращается в разрыв.

Первая и самая главная проблема – общая патовая ситуация в парламенте.

Верховная Рада месяцами не может принять необходимые законы.

Вторая проблема – евроинтеграционные реформы либо болезненны, либо довольно "скучны". Они часто затрагивают многие группы интересов и не всегда дают мгновенные результаты, которыми политики могут похвастаться.

Третья – безусловно, война и огромное количество вызовов, стоящих перед всем государственным аппаратом.

Подробнее об этом и о том, что конкретно нужно делать для достижения лучших результатов следующей осенью, в отчете Еврокомиссии по расширению-2027, – в материале Юлии Шаиповой "Зачет" с низшим баллом. Как Еврокомиссия показала серьезную проблему на пути Украины в ЕС.