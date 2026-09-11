Канада ввела санкции против россиян, причастных к депортации украинских детей

Канадское правительство включило в санкционный список ещё восьмерых россиян, причастных к незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей Россией, а также к их индоктринации и милитаризации.

Об этом говорится на сайте правительства Канады, сообщает "Европейская правда".

В санкционный список попали глава МЧС России Александр Куренков, председатель Федерального агентства по делам молодежи ("Росмолодежь") Григорий Гуров, председатель правления "Движения первых" Артур Орлов и руководитель совета регионального отделения движения Денис Чернобай.

Канада также вводит санкции против советника аппарата уполномоченного по правам ребенка Владимира Хромова, а также председателя попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елены Мильской. В документ также включены Александра Кульгина и Виталий Сук.

Как отметили в канадском правительстве, эти лица были или являются причастными к депортации украинских детей в РФ и их индоктринации и милитаризации.

Напомним, в мае Великобритания объявила о новом пакете санкций против России за похищение украинских детей, а также попытки вмешательства в предстоящие выборы в Армении.

Совет Европейского Союза 11 мая ввел санкции против физических и юридических лиц, ответственных за похищение украинских детей с временно оккупированных территорий.

О санкциях объявили по случаю встречи высокого уровня, которую совместно возглавят Евросоюз, Украина и Канада и цель которой – запланировать конкретные шаги по возвращению похищенных Россией детей в Украину и привлечению России к ответственности.