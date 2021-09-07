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В Угорщині у мобільних пунктах на кордоні вакцинувалися понад 20 тисяч жителів Закарпаття

Вівторок, 7 вересня 2021, 11:44

У мобільних пунктах вакцинації на кордоні Угорщини та України отримали щеплення 20 690 громадян України з Закарпатської області.

Такі дані надали в Генеральному консульстві Угорщини в Ужгороді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на InfoPost.

Пункти були облаштовані в рамках ініціативи уряду Угорщини та пропонували вакцину Janssen від американської компанії Johnson & Johnson. Кампанія з вакцинації на українсько-угорському кордоні тривала з 2 липня і до 31 серпня.

За цей час будь-який мешканець Закарпатської області, який досяг 18-річного віку, міг безкоштовно вакцинуватися у мобільних пунктах безпосередньо поруч з КПП з угорського боку кордону, пред’явивши паспорт з закарпатською реєстрацією.

Протягом липня аналогічна кампанія тривала в Угорщині на кордоні й з іншими сусідніми країнами для мешканців прикордонних з Угорщиною регіонів. Утім, для України цю можливість вакцинації продовжили і на серпень.

Більше того, саме мешканці Закарпатської області мали можливість вакцинуватися вакциною Johnson & Johnson, яка передбачає тільки одну дозу. У мобільних пунктах на кордоні з іншими країнами пропонували різні вакцини за наявним та залишковим принципом.

Станом на 5 вересня в Закарпатській області повністю вакциновано 88 848 мешканців, що складає 7,12% населення. Це офіційні дані від української влади, в яких не враховано вакцинованих в Угорщині мешканців Закарпаття.

Раніше повідомлялося, що Угорщина розраховує до кінця року отримати необхідні технології і до кінця 2022 року налагодити виробництво російської вакцини "Спутник V".

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Вакцини Угорщина
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