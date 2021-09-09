Фінляндія змінила умови в'їзду для туристів з України

Уряд Фінляндії оновив правила в'їзду для громадян України, які їдуть з туристичною метою, скасувавши можливість в'їзду з ПЛР-тестом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить інформація на онлайн-мапі МЗС України.

Місяць тому уряд Фінляндії відкрив кордони і скасував всі обмеження на в'їзд для українців, дозволивши перетин кордону як із сертифікатом про вакцинацію, так і з негативним ПЛР-тестом, зробленим не пізніше ніж за 72 години до в’їзду.

Тепер же перетин кордону Фінляндії громадянами України на підставі негативного ПЛР-тесту та підтвердження про те, що особа перехворіла на COVID-19, буде дозволено виключно за наявності поважної підстави для поїздки.

Перелік поважних підстав для здійснення поїздки опублікований на сторінці Прикордонної служби Фінляндії.

Вакцинованим мандрівникам слід зважати, що від дати отримання другої дози вакцини повинно пройти не менше 14 днів.

Фінляндією визнаються наступні вакцини: Comirnaty (Pfizer-BionTech), COVID-19 Vaccine Spikevax (попередня назва Moderna), Vaxzevria (попередня назва COVID-19 Vaccine AstraZeneca), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson), BIBP/Sinopharm, COVISHIELD, CoronaVac.

Нагадаємо, Польща додала громадян України до переліку осіб, яким з 9 вересня дозволений в’їзд до країни, в тому числі з метою туризму.