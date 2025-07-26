Meta припинить політичну рекламу в ЄС через нові правила прозорості

Компанія Meta до жовтня припинить всю політичну рекламу в Європейському Союзі, звинувативши в цьому правову невизначеність щодо нових правил, покликаних підвищити прозорість виборчих кампаній.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Гігант соціальних медіа заявив, що з початку жовтня більше не буде дозволяти рекламу політичних, виборчих і соціальних питань на своїх платформах, до яких також належить Threads.

Компанія заявила, що прийняла таке рішення через "непрацездатні" правила ЄС щодо прозорості та таргетування політичної реклами.

За словами Meta, ці правила створюють "значні операційні виклики та правову невизначеність".

Як зазначається, це не перша велика технологічна компанія, яка зробила такий крок. Минулого року Google заявила, що припинить показувати політичну рекламу користувачам з ЄС до набрання чинності цими правилами, вказавши подібні причини.

Згідно з правилами, які мають набути чинності 10 жовтня, платформи повинні будуть маркувати політичну рекламу, вказуючи, хто її оплатив і з якою кампанією, референдумом або законодавчим процесом вона пов'язана. Реклама повинна зберігатися в базі даних і може бути націлена на користувачів лише за суворих умов.

"Ці правила вводять значні додаткові зобов'язання для наших процесів і систем, що створює неприйнятний рівень складності та правової невизначеності для рекламодавців і платформ, що працюють в ЄС", – заявила Meta.

Порушення можуть каратися штрафами в розмірі до 6% річного глобального доходу компанії.

Meta заявила, що її рішення не вплине на користувачів, які хочуть обговорювати політику на її платформах, і не завадить політикам, кандидатам та посадовцям "органічно ділитися політичним контентом".

"Вони просто не зможуть поширювати це за допомогою платної реклами", – йдеться в заяві.

Напередодні писали, що Конгрес США посилив критику закону Європейського Союзу про соціальні медіа та визнав його "загрозою іноземної цензури".

Кілька днів тому Державний департамент США розкритикував Європу за свободу слова, заявляючи, що її регулювання соціальних мереж та інших онлайн-платформ є "орвелівською" цензурою.

Також нагадаємо, що кілька американських гігантів соціальних мереж, зокрема Meta та X, зіштовхнулися з судовими позовами відповідно до DSA, який набрав чинності у 2022 році.