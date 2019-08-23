Угорщина: Орбан заохочує пенсіонерів передвиборними виплатами

Угорські пенсіонери отримають ваучери на оплату комунальних послуг поштою до кінця вересня, за два тижні до муніципальних виборів, де прем'єр-міністр Віктор Орбан прагне не допустити, щоб опозиція здобула успіх.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Bloomberg.

Уряд надасть 9000 форинтів (30 доларів), щоб допомогти пенсіонерам сплатити рахунки за природний газ та електроенергію, заявив міністр, відповідальний за Офіс прем'єр-міністра Гергель Гуляш, у п’ятницю, за день до початку кампанії.

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Кабінет міністрів також надасть надзвичайний бонус у розмірі 54 000 форинтів працівникам програм громадських робіт, сказав він.

Гуляш відкинув, що виплати пов'язані з місцевим голосуванням 13 жовтня, заявивши, що уряд хоче поділитися плодами "найшвидшого темпу економічного зростання" в Європейському союзі.

Партії, які виступають проти неліберального правління Орбана, прагнуть подолати їхню роздробленість, що призвело до семи послідовних перемог партії прем'єр-міністра "Фідес" на останніх парламентських, муніципальних та європейських виборах.

"Фідес" набрала понад 52% голосів в Угорщині на виборах в Європарламент у травні завдяки жорсткій антиімміграційній риториці.