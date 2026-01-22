Чеська компанія готова запропонувати Україні інші літаки замість L-159

Чеська компанія Aero не може виробляти нові літаки L-159, в яких зацікавлена Україна, оскільки неможливо отримати деякі деталі, але може запропонувати альтернативу.

Про це у четвер повідомив президент Aero Віктор Сотона, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Компанія хоче запропонувати Україні літаки L-39 Skyfox, які є універсальними, мають дешевшу експлуатацію і можуть використовуватися для знищення дронів.

Президент Петр Павел, який минулого тижня відвідав Україну, заявив журналістам у понеділок, що можливий продаж чотирьох літаків L-159 Україні не підірве оборонні можливості Чехії. Міністр оборони Яромир Зуна заявив у середу, що їх продаж не буде вигідним з чеської точки зору.

За словами Сотони, Україна вже давно мала інформацію про літаки Skyfox, але наприкінці минулого року в Дубаї виробник представив літак у версії легкого штурмовика. До цього він демонстрував лише навчальні версії. "Ми вважаємо, що це дуже ефективний мисливець на дрони", – сказав Сотона.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш днями заявив, що дебати щодо продажу Україні літаків L-159 не мають сенсу, адже вони потрібні чеській армії.