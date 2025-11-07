Сепаратисти Каталонії наполягають, що остаточно порвали з урядом Санчеса

У каталонській сепаратистській партії Junts наполягають, що відносини з урядом Іспанії "непоправно" зіпсовані і що "назад дороги немає".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Junts у Конгресі, Міріам Ногерас, яку цитує EFE.

Коментар представниці каталонської партії пролунав на тлі того, як у четвер Junts переважною більшістю голосів підтримали рішення керівництва розірвати угоду про співпрацю із соціалістами премʼєра Іспанії Педро Санчеса.

"Іспанський уряд не виконав своїх зобов'язань, і початок дій не є виконанням зобов'язань", – додала вона.

Ногерас наголосила, що вжитий вчора захід не був показовим, вочевидь маючи на увазі скликання засідання уряду з розгляду законопроєкту про багаторазові правопорушення, поданого Junts до нижньої палати парламенту, а також спільну заяву Іспанії та Німеччини про те, що зрештою каталонська мова буде визнана офіційною в ЄС.

"Коли розпад відбувається, то відбувається. До розпаду ми вели переговори і досягали угод", – згадав він.

Речниця Junts наголосила, що те, що сталося, було наслідком "бездіяльності іспанського уряду", його "порушень, брехні та блефу".

Сім депутатів Junts з осені 2023 року забезпечували незначну більшість іспанським соціалістам у парламенті відповідно до угоди про співпрацю, яка не передбачала їхнього входження до уряду.

В обмін на це Санчес пообіцяв амністію учасникам референдуму про незалежність Каталонії, розширення автономії каталонської влади та закріплення офіційного статусу каталанської мови на рівні ЄС, чого він так і не зміг досягти.

Однак нещодавно лідер Junts Карлес Пучдемон, який переховується від іспанського правосуддя в Бельгії, ініціював розрив співпраці з іспанськими соціалістами.

Однак в уряді сподівалися, що розрив не стане остаточним.