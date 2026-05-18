Партія прем’єра Іспанії зазнала історичної поразки на місцевих виборах в Андалусії

На місцевих виборах в іспанському регіоні Андалусія Соціалістична партія (PSOE) прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса зазнає безпрецедентної поразки.

Про це повідомляє El Pais, інформує "Європейська правда".

За підсумками підрахунку понад 99% голосів PSOE набирають 22,78% голосів. Таким чином соціалісти здобудуть 28 місць в регіональному парламенті, втративши два у порівнянні з результатами попередніх виборів.

Це найгірший результат, який демонструвала Соціалістична партія на виборах в Андалусії.

Консервативна народна партія (PP) хоч і здобуває впевнену перемогу над соціалістами (41,56%), але втрачає п’ять місць.

Крім того, PP втратила абсолютну більшість в андалусійському парламенті, що означає, що їй доведеться звертатись по допомогу до ультраправої Vox, щоб сформувати регіональний уряд.

Сама ж Vox досягла в Андалусії найнижчого результату з чотирьох місцевих виборів нинишнього циклу, отримавши менше 14%, що нижче за результати в Естремадурі (16,9%), Арагоні (17,9%) та Кастилії і Леоні (18,9%).

Одним із найбільших потрясінь цих місцевих виборів, є значне зростання Adelante Andalucía – андалузької партії, створеної колишньою лідеркою Podemos Терезою Родрігес. Націоналістична партія здобуває вісім депутатів, що забезпечує їй власну фракцію.

Нагадаємо, у грудні на місцевих виборах в іспанському регіоні Естремадура ультраправа партія Vox подвоїла кількість своїх місць.

Також варто зазначити, що соратники прем'єра Педро Санчеса останнім часом опинились у центрі корупційних скандалів.