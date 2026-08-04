Друг виборців Бернем. Що обіцяє новий прем’єр Британії та чому зростає його популярність

Два тижні тому Енді Бернем став новим прем'єр-міністром Великої Британії – вже четвертим главою уряду за час правління короля Чарльза III, яке розпочалося у 2022 році. Його прихід до влади після внутрішньопартійної зміни лідера лейбористів ознаменував не лише чергову ротацію на Даунінг-стріт, а й спробу партії перезапустити свій уряд після двох непростих років прем'єрства Кіра Стармера.

Вже перший тиждень Бернема на посаді виявився досить вдалим.

Його дебютна промова отримала схвальні відгуки виборців, особистий рейтинг стрімко зріс, а Лейбористська партія вперше за тривалий час повернулася на перше місце в соціологічних опитуваннях.

Навіть частина електорату політичних опонентів позитивно оцінила нового прем'єра, зокрема його стиль спілкування – стриманий, дипломатичний, з акцентом на щирості та відкритості. До того ж промову було виголошено без читання з папірця.

"Я знаю, що люди втомилися від політики. Я вас чую. І хочу бути з вами чесним. Ми не були достатньо хорошими, і нам потрібно стати кращими. Ми станемо кращими. Ми зробимо цей момент поворотним для Великої Британії, запровадивши найбільші зміни за останні 40 років", – сказав він.

Втім, британська політика неодноразово демонструвала, що вдалий старт ще не гарантує успішного прем'єрства. Тепер перед Бернемом стоїть значно складніше завдання, ніж виграти перші інформаційні битви чи забезпечити короткострокове зростання популярності.

Сподобався навіть виборцям правопопулістів

Як новий лідер роз’єднаної країни, Бернем намагається задовольнити протилежні інтереси, водночас формуючи власний, оптимістичний імідж.

Після десятиліття, яке минуло під знаком Brexit, зміни трьох прем'єрів, затяжної економічної кризи, внутрішніх конфліктів у Лейбористській партії та стрімкого зростання популярності правопопулістських сил, британське суспільство дедалі більше втомлювалося від політики постійного протистояння.

Саме тому оптимістичніший, менш конфронтаційний і більш інклюзивний стиль Бернема багато хто сприйняв як своєрідний ковток свіжого повітря.

Свідченням цьому є нові соціологічні опитування.

Протягом останніх 15 місяців партія Найджела Фараджа Reform UK домінувала в опитуваннях громадської думки, а деякі прогнози вказували на те, що Лейбористська партія може зазнати нищівної поразки на наступних виборах. Втім, останніми днями кілька соціологічних служб вперше з весни 2025 року зафіксували невелику перевагу Лейбористської партії над Reform UK.

Щодо самого Бернема, то проведені після тижня його перебування при владі опитування засвідчили, що значна частина виборців з усіх політичних таборів ставляться до нового прем’єра все прихильніше. Вони підтримують плани щодо зменшення вартості життя в Британії та вірять, що глава уряду виконає свої обіцянки.

Не менш показовою є популярність нового глави уряду. Вона хоч і не захмарна, однак дуже непогана порівняно з попередниками.

За даними YouGov, 38% британців позитивно ставляться до нового глави уряду, тоді як 35% оцінюють його негативно.

Тобто те, що називають чистим рейтингом (різниця між відсотками позитивного і негативного ставлення), у Бернема зараз +3 – а це на 12% вище, ніж до того, як він очолив уряд.

Це кращий стартовий показник, ніж мав Кір Стармер.

У нього після парламентських виборів 2024 року було −3. Не кажучи вже про Бориса Джонсона (−18), Ріші Сунака (−19) та Ліз Трасс (−31).

Інше опитування свідчить, що навіть серед найвідданіших прихильників правопопулістської партії Reform UK чимало таких, що позитивно оцінили окремі кроки нового прем'єра.

Близько 60% тих виборців ультраправих, що переглянули перший виступ прем’єра, назвали його хорошим промовцем. Третина вірить у те, що Бернем виконає обіцяне, також його дебютна промова зробила їх більш оптимістичними щодо майбутнього.

Ще 44% прихильників Reform UK вважають, що прем'єр-міністр розуміє проблеми людей, подібних до них. Це перевищує частку тих, хто дотримується протилежної думки (38%).

Загалом першу промову нового прем’єра переглянули понад 54% британців – надзвичайно високий показник для таких випадків.

Більшість погодилася, що Бернем запропонував чітке бачення майбутнього країни, розуміє проблеми пересічних британців і здатний виконати власні обіцянки.

Не менш позитивно виборці оцінили й стиль його комунікації. Бернем виступав без трибуни та без нотаток, що створило враження невимушеної, щирої розмови, а не зачитування заздалегідь підготовленого тексту.

Водночас є й тривожні сигнали.

Майже половина британців (46%) сумніваються, що уряд має достатньо переконливий план фінансування своїх масштабних обіцянок, тоді як лише 39% вважають фінансову стратегію Бернема переконливою.

І саме це може стати першим серйозним випробуванням для прем'єра.

"Найбільші зміни за останні 40 років"

Ще до того, як Бернем переступив поріг резиденції на Даунінг-стріт, його команда давала зрозуміти: новий прем'єр не має наміру повторювати помилок Стармера. Головним прорахунком попередника в Лейбористській партії багато хто вважав надмірну обережність і повільне впровадження реформ після переконливої перемоги на парламентських виборах 2024 року.

Бернем, навпаки, прагне створити враження уряду, який діє швидко та рішуче.

"Ми зробимо цей момент поворотним для Британії, здійснивши найбільші зміни за останні 40 років", – заявив він у своїй першій промові на посаді прем'єр-міністра.

Головною політичною обіцянкою Бернема став план розвитку країни, який уряд планує представити вже до кінця року. За словами прем’єра, ця програма має вийти за межі партійної політики й стати довгостроковою стратегією модернізації країни, здатною отримати підтримку представників різних політичних сил.

Водночас він наголошує, що не збирається чекати на реалізацію довгострокових реформ, аби полегшити життя британців.

На переконання Бернема, уряд повинен уже зараз реагувати на головний запит суспільства – подолання кризи вартості життя, яка залишається однією з найболючіших проблем для більшості домогосподарств.

"Ми повинні зробити щось, щоб дати людям хоча б трохи перепочинку вже зараз", – підкреслив він.

Першим практичним кроком нового уряду стало скасування податку на додану вартість на електроенергію.

Нині він становить 5%, а зміни набудуть чинності з 1 жовтня. За оцінками уряду, це дозволить середньостатистичній сім'ї заощадити близько 45 фунтів стерлінгів на рік. У кабінеті міністрів заявили, що втрати бюджету компенсують коштом відмови від програми цифрових посвідчень особи, яка мала коштувати державі близько 1,8 млрд фунтів стерлінгів протягом трьох років.

Втім, боротьба зі зростанням вартості життя – лише частина ширшої програми Бернема. Він також пообіцяв покласти край проблемі "rough sleeping" – британському терміну, що означає життя людей просто неба без постійного житла.

Окремим пріоритетом нового уряду має стати реформа освіти та ринку праці. Бернем оголосив про намір модернізувати систему професійної підготовки, надавши технічній освіті та професійним кваліфікаціям такий самий статус, як і традиційній університетській освіті.

На його думку, це допоможе скоротити безробіття серед молоді, зменшити дефіцит кваліфікованих кадрів і зробити економіку більш конкурентоспроможною.

"Я прагну створити освітню систему, засновану на рівноправності академічної та технічної освіти, яка надасть усім молодим людям чіткий життєвий шлях", – заявив прем'єр.

Бернем також дав зрозуміти, що готовий до перегляду податкової політики.

Він не виключив можливості зниження податку на доходи для громадян із низькими зарплатами, водночас залишивши перспективи підвищення податкового навантаження на найбільш забезпечених британців.

Також анонсовано зменшення податків для пабів, клубів та концертних залів.

Приємне для Трампа

Що ж до зовнішньої політики, то Бернем уже продемонстрував готовність переглянути підхід до видобутку нафти й газу в Північному морі. Це питання протягом тривалого часу залишалося одним із проблемних між Вашингтоном і Лондоном.

Такий крок потенційно може зблизити позиції нового британського прем’єра з президентом США Дональдом Трампом. Той раніше намагався переконати Кіра Стармера розширити видобуток у Північному морі. Однак безуспішно – через позицію попереднього британського уряду щодо енергетичної політики та кліматичних зобов’язань країни.

На цьому тлі готовність Бернема розглядати те, чого прагне Трамп, може покращити відносини з Білим домом.

"Він хоче зробити свою країну багатою. І знає, що може цього досягти, відкривши видобуток нафти в Північному морі", – сказав Трамп, коментуючи позицію Бернема.

Однак питання видобутку нафти й газу в Північному морі залишається політично чутливим для Великої Британії – тож готовність Бернема обговорювати це не означає гарантій майбутнього рішення.

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Перші тижні Енді Бернема на посаді прем’єра продемонстрували доволі рідкісне для британської політики явище: швидке зростання суспільних очікувань і повернення уряду в центр політичної дискусії. Він той, кому вдалося створити образ лідера, який говорить не лише про кризи, а й про майбутнє та намагається відновити довіру до влади після кількох років політичної нестабільності.

Однак головне випробування для Бернема ще попереду: тепер йому потрібно перетворити політичний ентузіазм перших тижнів на довгострокову підтримку.

Автор: Уляна Кричковська-Богданова,

журналістка "Європейської правди"