Глава МВС Франції: применшувати загрозу з боку РФ – безвідповідально

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що загроза з боку РФ є реальною і применшувати її безвідповідально.

Заяву французького міністра наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Нуньєс, загроза гібридної війни з боку Росії є "реальною" та "добре задокументованою".

"Ми говоримо про реальну загрозу, про загрозу, яка добре задокументована, – про загрозу гібридної війни, яку веде Росія", – наголосив міністр, зазначивши, що "було б безвідповідально применшувати цю загрозу".

Водночас він запевнив, що Франція не фіксувала жодних прольотів дронів над своєю територією, ані "серйозних актів диверсії".

Щоб протидіяти цій новій загрозі, уряд реалізуватиме план захисту інфраструктури, який передбачає складання карт об’єктів, що потребують захисту, розповів глава МВС.

"Гібридна війна – і, зокрема, та, яку веде Росія, – спрямована проти наших інфраструктурних мереж та нашої оборонно-промислової бази, саме тієї, що підтримує Україну", – додав він.

Після засідання з лідерами політичних партій 18 вересня президент Емманюель Макрон відзначив посилення російської гібридної загрози і розпорядився підготувати план захисту критичної інфраструктури від неї.

У заяві, опублікованій у суботу, 19 вересня, двоє провідних діячів французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яка є головною кандидаткою на посаду президента, і Жордан Барделла зайняли тверду позицію щодо Москви.

Згодом ЗМІ повідомили, що Франція готується до гібридних атак Росії, спрямованих на її інфраструктуру, які можуть відбутися вже наступної осені.