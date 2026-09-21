У Сеймі Литви прогнозують хвилю провокацій в Європі після виборів до Держдуми

Голова комітету з питань закордонних справ Сейму Литви Ремігіюс Мотузас стверджує, що після виборів до Держдуми Кремль набирає сили, а Європа може очікувати нових провокацій.

Заяву литовського політика наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

За офіційними даними, пропутінській партії "Єдина Росія" намалювали перемогу на парламентських виборах із результатом у понад 50% голосів.

"Я вважаю, що слід очікувати на нові провокації. Від мобілізації на певний період утримаються, оскільки під час виборчої кампанії обіцяли, що її не буде. Але ймовірність провокацій велика, оскільки, я б сказав, Кремль і влада зміцнилися за підсумками цих виборів, і, як уже згадувалося, керівна партія отримала й зберігає конституційну більшість", – підкреслив Мотузас.

Як відомо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

ЗМІ писали, що Франція готується до гібридних атак Росії, спрямованих на її інфраструктуру, які можуть відбутися вже наступної осені.