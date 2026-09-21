ЗМІ: напередодні проміжних виборів Трамп майже 900 разів згадав Байдена

Американський президент Дональд Трамп від початку 2026 року щонайменше 890 разів згадував ім’я свого попередника Джо Байдена у промовах, інтерв’ю та дописах у Truth Social.

Про це свідчить аналіз Reuters напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада, пише "Європейська правда".

Аналіз охопив згадки Трампа про Байдена, починаючи з січня, коли виборчий цикл 2026 року почав набувати чітких обрисів. Дані агентства свідчать, що Трамп згадував Байдена щонайменше 210 разів у контексті економіки, 168 разів – міграції та 138 разів – зовнішньої політики й національної безпеки.

Загалом згадки пролунали майже у 200 публічних заходах та інтерв’ю, а також приблизно у 190 дописах президента США в Truth Social.

Зазначається, що найчастіше Трамп звинувачує адміністрацію Байдена в інфляції, проблемах на кордоні з Мексикою, нестачі боєприпасів, а також у міжнародних кризах, зокрема пов’язаних з Іраном та війною в Україні.

Зокрема під час липневої зустрічі НАТО в Туреччині Трамп 16 разів за один день згадав Байдена.

В аналізі зазначили, що президенти США традиційно критикують своїх попередників, однак масштаб згадок Байдена Трампом через 20 місяців після повернення до Білого дому вирізняється своєю регулярністю.

У цьому контексті варто зауважити, що нещодавно Трамп заявив, що хай дещо із запізненням, він вимагатиме у Європи заплатити за допомогу Україні, надану Сполученими Штатами під час правління Байдена.

Також нагадаємо, що Байдену діагностували агресивну форму раку з метастазами у кістках. У заяві офісу Байдена йшлося, що рак експрезидента США "характеризується 9 балами за шкалою Глісона" (високий ступінь злоякісності).

Трамп відреагував на інформацію про виявлений рак у Байдена та побажав йому найшвидшого одужання, але пізніше висловив здивування, що про онкологічний діагноз його попередника не стало відомо раніше.