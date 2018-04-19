Туреччина стає ближчою: нові транспортні ініціативи Києва та Анкари

Україна та Туреччина провели чергове засідання міжурядової комісії. Наразі можна говорити про принципові домовленості у транспортній сфері.

Зокрема, під час переговорів з Міністерством транспорту, мореплавства та зв‘язку ми мали змогу порушити декілька дуже актуальних питань: перше – це дорожнє будівництво, друге – поромне сполучення.

Дороги та водні шляхи – основні теми в плані інфраструктурного розвитку України. Третя – лібералізація умов міжнародних автоперевезень. Не оминули і теми дозволів на міжнародні вантажні перевезення та контролю повітряного простору над Чорним морем.





Авіа

Щодо авіапростору ми маємо досить позитивні результати переговорів. Вже зараз є збільшення дозволених частот для виконання регулярних пасажирських перевезень за маршрутом Одеса–Стамбул з 14 до 28 для кожної сторони.

За підсумками переговорів ми очікуємо збільшення частоти напрямку Київ–Стамбул, і це буде можливим за умови надання українським авіакомпаніям необхідних їм слотів у новому аеропорті Стамбула, що відкриється наприкінці жовтня 2018 року.

Ми, з нашого боку, дуже зацікавлені у нормалізації повітряного руху над Чорним морем. Це дозволить нам збільшити рівень безпеки польотів у регіоні та забезпечити дотримання норм ІКАО та міжнародного права у сфері цивільної авіації.

Втім, це можливо лише у випадку, якщо ми спільно з Туреччиною створимо Функціональний блок повітряного простору (FAB), який дозволить підвищити ефективність аеронавігаційного обслуговування та координації між провайдерами аеронавігаційного обслуговування, а також сприятиме впровадженню європейських вимог з питань безпеки польотів та ефективності аеронавігаційного обслуговування у згаданому регіоні.

Питання створення FAB було вирішено винести на рівень міжурядової комісії окремо, без прив’язки до частот, оскільки турецька авіавлада не може вирішувати таке питання на своєму рівні. Це є суто політичне питання, вирішення якого можливо лише після узгодження на рівні вищого керівництва обох країн.

Порти

Україну, в першу чергу, цікавить питання залучення інвестицій з турецького боку в розвиток відповідної інфраструктури портів Скадовськ та залізнично-поромного комплексу порту Чорноморськ. Для Херсонщини дуже важливо відновити поромне сполучення зі Скадовськ до турецьких портів. Ми запрошуємо турецьких операторів до обговорення на рівні портових адміністрацій.

Крім цього, необхідно активізувати перемовини у сфері морського пошуку та рятування. Ми плануємо провести вже влітку цього року українсько-турецькі переговори, під час яких обговоримо проект договору щодо встановлення меж морських пошуково-рятувальних районів у Чорному морі, а також міжвідомчого договору з обміну даними з автоматичних ідентифікаційних систем (АІС).

Взагалі питання розвитку поромних переправ між нашими країнами в Чорному морі надто важливе, щоб відкладати його "на потім", тому всіляко наполягаємо на пришвидшенні обговорень даних тем.

Перевезення

У цьому питанні варто дивитися у перспективу, яка полягає в Угоді про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною. Але і без цієї лібералізації ми вже спостерігаємо принципове збільшення товарообігу між країнами. Це все і є наш прямий заклик до дій.

Зараз важливо в першу чергу усунути існуючі бар’єри на шляху виконання міжнародних вантажних перевезень автомобільним транспортом та забезпечити усі умови для гармонійного розвитку ринку автомобільних вантажних перевезень між країнами.

По-перше, ми звернулись до турецької сторони із запитом на проведення Змішаної комісії та збільшення квот для здійснення двосторонніх вантажних перевезень автомобільним транспортом на 3000 дозволів.

По-друге, ми плануємо продовжити роботу з удосконалення та створення сприятливих умов для транзитних перевезень територією України між Туреччиною і країнами Балтійського регіону, а також Польщею, Словаччиною та скандинавськими країнами.

По-третє, ми домовились провести найближчим часом переговори за участю представників залізничного та морського транспорту щодо обговорення тарифних, технічних та технологічних питань відносно здійснення перевезень вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні.

Наша кінцева мета – більш ліберальні умови міжнародних автомобільних вантажних перевезень.

Інвестиції та транзит

У цій сфері невирішених питань дуже багато, проте є чіткий план та перспектива розвитку.

Наразі ми знаходимось на шляху великих транспортних потоків у сполученні Європа–Азія, тому нам необхідно продовжити роботу з удосконалення та створення сприятливих умов для транзитних перевезень з Туреччини до країн ЄС через територію України.

Ми запросили великі турецькі компанії заходити в Україну з дорожніми проектами та інвестиціями в порти та аеропорти. Це були одні з найскладніших переговорів за останній час, однак можна прогнозувати досить цікаві та довгострокові переваги взаємовигідної співпраці, яка стане тригером до змін та покращення умов транспортних комунікацій між нашими країнами.

Автор: Віктор Довгань,

заступник глави Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

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