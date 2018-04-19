Турция становится ближе: новые транспортные инициативы Киева и Анкары

Украина и Турция провели очередное заседание межправительственной комиссии. На данный момент можно говорить о принципиальных договоренностях в транспортной сфере.

В частности, во время переговоров с Министерством транспорта, мореходства и связи мы смогли затронуть несколько очень актуальных вопросов: первый – это дорожное строительство, второй – паромное сообщение.

Дороги и водные пути – основные темы в плане инфраструктурного развития Украины. Третье – либерализация условий международных автоперевозок. Не обошли вниманием и темы разрешений на международные грузовые перевозки и контроля воздушного пространства над Черным морем.





Авиа

По авиапространству мы имеем достаточно положительные результаты переговоров. Уже сейчас есть увеличение разрешенных частот для выполнения регулярных пассажирских перевозок по маршруту Одесса-Стамбул с 14 до 28 для каждой стороны.

По итогам переговоров мы ожидаем увеличения частоты направления Киев-Стамбул, и это будет возможным при условии предоставления украинским авиакомпаниям необходимых им слотов в новом аэропорту Стамбула, который откроется в конце октября 2018 года.

Мы, с нашей стороны, очень заинтересованы в нормализации воздушного движения над Черным морем. Это позволит нам увеличить уровень безопасности полетов в регионе и обеспечить соблюдение норм ИКАО и международного права в сфере гражданской авиации.

Впрочем, это возможно только в случае, если мы совместно с Турцией создадим Функциональный блок воздушного пространства (FAB), который позволит повысить эффективность аэронавигационного обслуживания и координации между провайдерами аэронавигационного обслуживания, а также будет способствовать внедрению европейских требований по безопасности полетов и эффективности аэронавигационного обслуживания в упомянутом регионе.

Вопрос создания FAB было решено вынести на уровень межправительственной комиссии отдельно, без привязки к частотам, поскольку турецкие авиавласти не могут решать такой вопрос на своем уровне. Это чисто политический вопрос, решение которого возможно только после согласования на уровне высшего руководства двух стран.





Порты

Украину, в первую очередь, интересует вопрос привлечения инвестиций с турецкой стороны в развитие соответствующей инфраструктуры портов Скадовск и железнодорожно-паромного комплекса порта Черноморск. Для Херсонщины очень важно восстановить паромное сообщение из Скадовска в турецкие порты. Мы приглашаем турецких операторов к обсуждению на уровне портовых администраций.

Кроме этого, необходимо активизировать переговоры в сфере морского поиска и спасения. Мы планируем провести уже летом этого года украинско-турецкие переговоры, во время которых обсудим проект договора об установлении границ морских поисково-спасательных районов Черного моря, а также межведомственного договора по обмену данными с автоматических идентификационных систем (АИС).

Вообще вопрос развития паромных переправ между нашими странами в Черном море крайне важен, чтобы откладывать его "на потом", поэтому всячески настаиваем на ускорении обсуждений данных тем.





Перевозки

В этом вопросе стоит смотреть в перспективу, которая заключается в Соглашении о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Но и без этой либерализации мы уже наблюдаем принципиальное увеличение товарооборота между странами. Это все и есть наш прямой призыв к действиям.

Сейчас важно в первую очередь устранить существующие барьеры на пути выполнения международных грузовых перевозок автомобильным транспортом и обеспечить все условия для гармоничного развития рынка автомобильных грузовых перевозок между странами.

Во-первых, мы обратились к турецкой стороне с запросом на проведение Смешанной комиссии и увеличение квот для осуществления двусторонних грузовых перевозок автомобильным транспортом на 3000 разрешений.

Во-вторых, мы планируем продолжить работу по совершенствованию и созданию благоприятных условий для транзитных перевозок по территории Украины между Турцией и странами Балтийского региона, Польшей, Словакией и Скандинавией.

В-третьих, мы договорились провести в ближайшее время переговоры с участием представителей железнодорожного и морского транспорта по обсуждению тарифных, технических и технологических вопросов относительно осуществления перевозок грузов в международном прямом грузовом железнодорожно-паромном сообщении.

Наша конечная цель – более либеральные условия международных автомобильных грузовых перевозок.





Инвестиции и транзит

В этой сфере нерешенных вопросов очень много, но есть четкий план и перспектива развития.

Сейчас мы находимся на пути больших транспортных потоков по маршруту Европа–Азия, поэтому нам необходимо продолжить работу по совершенствованию и созданию благоприятных условий для транзитных перевозок из Турции в страны ЕС через территорию Украины.

Мы пригласили большие турецкие компании заходить в Украину с дорожными проектами и инвестициями в порты и аэропорты. Это были одни из самых сложных переговоров за последнее время, однако можно прогнозировать достаточно интересные и долгосрочные преимущества взаимовыгодного сотрудничества, которое станет триггером изменений и улучшения условий транспортных коммуникаций между нашими странами.

Автор: Виктор Довгань,

заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

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