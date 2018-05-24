На крок ближче до вироку: що буде з розслідуванням щодо збитого Боїнга МН-17

Що буде із розслідуванням по збитому малайзійському Боїнгу МН-17? Міжнародна слідча група ще продовжує розслідування, але вже зараз оприлюднені дані найбільш ймовірно вказують на безпосередню відповідальність найвищого керівництва Росії за цей злочин.

Після того як Росія в Раді Безпеки ООН своїм вето заблокувала створення Міжнародного трибуналу під егідою ООН, весь світ зрозумів, чиї вуха стирчать за цим злочином.

Тоді Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди й Україна, країни, які найбільше постраждали від цього злочину, об'єднали свої зусилля для розслідування цього злочину і створили Спільну слідчу групу, яка зараз і презентує результати розслідування. Також цими країнами було домовлено, що судовий процес відбудеться в Нідерландах.

Для сприяння цьому Україна і Нідерланди минулого літа підписали угоду, яка зараз готується до ратифікації обома країнами. Нідерланди мають безперечний авторитет у світі щодо неупередженості та повноти судового розгляду, і рішенню голландського суду довірятиме увесь демократичний світ.

Що нам дасть судовий процес у Нідерландах?

1. Остаточне встановлення відповідальних за цей злочин осіб серед найвищого керівництва Росії.

2. Необхідну доказову базу для процесу в Міжнародному Суді ООН, де ми доводимо відповідальність Росії за фінансування тероризму на Донбасі.

3. Докази для процесів в Європейському суді з прав людини, які покажуть безпосередню відповідальність Росії за усі дії терористів так званих ДНР та ЛНР. Це у свою чергу призведе до обов'язку Росії відшкодувати шкоду мільйонам наших громадян, що постраждали від агресії.

4. Консолідацію і поглиблення міжнародних санкцій проти Росії, адже, не співпрацюючи з міжнародним правосуддям для розкриття обставин вчинення цього злочину на Донбасі, Росія заважає мирному врегулюванню за Мінськими домовленостями.

5. Потенційну можливість притягнення до індивідуальної кримінальної відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі найвищого військового керівництва Росії (Путіна, Шойгу та інших) за вчинення цього та інших злочинів на Донбасі.

Підсумовуючи: Україна активно продовжує юридичне переслідування Росії за вчинені нею злочини на Донбасі та в Криму.

Сподіваюся, що ще за цього терміну правління Путіна він буде визнаний міжнародним злочинцем і долучиться до зіркової тусовки Муаммара Кадаффі та Саддама Хусейна.

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора