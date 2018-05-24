На шаг ближе к приговору: что будет с расследованием по сбитому Боингу МН-17

Что будет с расследованием по сбитому малайзийскому Боингу МН-17? Международная следственная группа еще продолжает расследование, но уже сейчас обнародованные данные наиболее вероятно указывают на непосредственную ответственность высшего руководства России за это преступление.

После того как Россия в Совете Безопасности ООН своим вето заблокировала создание Международного трибунала под эгидой ООН, весь мир понял, чьи уши торчат за этим преступлением.

Тогда Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, страны, наиболее пострадавшие от этого преступления, объединили свои усилия для расследования этого преступления и создали совместную следственную группу, которая сейчас и представляет результаты расследования. Также эти страны договорились, что судебный процесс состоится в Нидерландах.

Для содействия этому Украина и Нидерланды прошлым летом подписали соглашение, которое сейчас готовится к ратификации обеими странами. Нидерланды имеют бесспорный авторитет в мире благодаря беспристрастности и полноте судебного разбирательства, и решению голландского суда будет доверять весь демократический мир.

Что нам даст судебный процесс в Нидерландах?

1. Окончательное определение ответственных за это преступление лиц среди высшего руководства России.

2. Необходимую доказательную базу для процесса в Международном суде ООН, где мы доказываем ответственность России за финансирование терроризма на Донбассе.

3. Доказательства для процессов в Европейском суде по правам человека, которые покажут непосредственную ответственность России за все действия террористов так называемых ДНР и ЛНР. Это в свою очередь приведет к обязательству России возместить ущерб миллионам наших граждан, пострадавших от агрессии.

4. Консолидацию и углубление международных санкций против России, ведь, сотрудничая с международным правосудием для раскрытия обстоятельств совершения этого преступления на Донбассе, Россия мешает мирному урегулированию по Минским договоренностям.

5. Потенциальную возможность привлечения к индивидуальной уголовной ответственности в Международном уголовном суде в Гааге высшего военного руководства России (Путина, Шойгу и других) за совершение этого и других преступлений на Донбассе.

Итак, Украина активно продолжает юридическое преследование России за совершенные ею преступления на Донбассе и в Крыму.

Надеюсь, что еще при этом сроке правления Путина он будет признан международным преступником и присоединится к звездной тусовке Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна.

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