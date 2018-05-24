Порошенко про слідство щодо MH17: Зло буде покарано

Президент України Петро Порошенко сподівається, що після представлення проміжних результатів розслідування міжнародних слідчих збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 вже найближчим часом до суду будуть подані обвинувачення.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні Спільна група з питань розслідування збиття літака рейсу Малайзійських авіаліній МН17 представила додаткові докази постачання з Російської Федерації протиповітряного комплексу, за допомогою якого було збито літак", - зазначив український президент.

Він нагадав, що слідчі дійшли висновку про російське походження "Бука".

"Є усі підстави сподіватися, що вже найближчим часом прокуратура Нідерландів зможе передати в суд обвинувачення проти причетних до збиття літака осіб", - заявив Порошенко.

За його словами, Україна зробить усе можливе, "аби дії Російської Федерації як держави, що підтримує тероризм, отримали належну оцінку у Міжнародному Суді ООН в рамках розгляду ініційованої нами на початку минулого року справи".

"Зло буде покарано, а справедливість відновлена!" - додав Порошенко.

У четвер міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття літака рейсу МН17 оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий над Донецькою областю в 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

Слідча група дійшла висновку, що саме цей ЗРК "Бук" збігається за відмітними ознаками з тим, який збив малайзійський "Боїнг".