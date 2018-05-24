Справа MH17 входить у нову фазу - міжнародна слідча група

Розслідування справи про збиття малайзійського "Боїнга" над Донецькою областю в 2014 році переходить на новий етап, що полягає у встановленні відповідальних у катастрофі.

Про це заявив на прес-конференції Фред Вестербеке, голова міжнародної Спільної слідчої групи з розслідування (JIT).

Слідство встановило, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

"Кілька тижнів тому ми попросили Росію надати інформацію про 53-ю бригаду і робили це на початку розслідування. Ми просили надати всю важливу інформацію, яку вони мають, однак вони цього не зробили. Той факт, що ми зараз просимо надати цю інформацію, свідчить про те, що ми входимо в нову фазу розслідування", - сказав Вестербеке.

За його словами, цей етап приводить до людей, які несуть відповідальність за атаку на літак.

"Ми наближаємося до виявлення злочинців. Сприймайте це як заклик до наступного етапу", - додав Вестербеке.

Російська Федерація наполягає, що ті, хто надали для використання ракетний комплекс "Бук", не мали наміру збивати саме цивільний літак.