За СРСР дадуть відповідь: навіщо Естонія підраховує збитки від радянської окупації

Як оцінити збитки, заподiянi східноєвропейським країнам внаслiдок радянської окупації? І чи потрібно це робити – адже шанси стягнути відшкодування з Росії поки не здаються високими.

Втім, поки в інших країнах лише обговорюють таку можливість (а в деяких – і зовсім відмовляються про це говорити), в Естонії перейшли до підрахунку.

Комісія при Міністерстві юстиції спробувала оцінити і підрахувати збитки від окупації Естонії радянською владою. За її підрахунками, збитки від окупації склали як мінімум 1,2 млрд євро за нинішнім курсом.

Як наголошується в пояснювальних документах до розрахунків, при оцінці збиткiв повинні враховуватися територіальні втрати Естонії (захоплення в Естонії Печерського району та ряду територій за містом Нарва); значне падіння рівня життя населення; бралися до уваги також і економічні та екологічнi аспекти (наприклад, через несумлінне використання землі з 1948 по 1985 рік Естонія втратила мільйони гектарів сільськогосподарських земель, відбулося забруднення ґрунтових вод, що було оцінено в 60 млрд рублів, а також сланець, вилучений з надр Естонії, а несумлінне використання покладів фосфорита заподіяло збитків майже на 300 млн рублів); враховували і збиток від примусової націоналізації підприємств; а колективізація хуторів і ферм фактично знищила сільське господарство, завдавши збитків у розмірі трьох мільярдів рублів...

На перший погляд, сума не така вже й велика. Це визнають і в естонському уряді.

Як уточнює міністр юстиції Урмас Рейнсалу, руйнування державності Естонії, шкоду культурі, суспільству не можна оцінити в грошах. Інакше як тоді оцінити масові вбивства естонських громадян, висилки до Сибіру та інші форми державного терору, що проводив СРСР?

І це все загострює питання: а навіщо взагалі потрібні такі розрахунки?

Для початку невеликий історичний лікнеп. Радянських окупацій Естонії було дві. Перша радянська окупація країни почалася в червні 1940-го і тривала до липня 1941 року, коли війська вермахту витіснили радянську армію з Естонії та самi окупували країну. Друга радянська окупація почалася після поразки німецьких частин влітку 1944-го в боях під Синімяе і подальшого відступу контингентів вермахту влітку-восени 1944-го.

Збитки від дій СРСР складно оцінити. Почнемо хоча б з того, що була окупована незалежна країна і член Ліги Націй, а її політична та економічна еліта була майже знищена. Окупація країни супроводжувалася терором: націоналізували підприємства, вiдбирали хутори, було конфісковано приватну власність, особисті речі, майно багатьох естонців, багато людей заслали до Сибіру або розстріляли чи закатували в підвалах НКВС.

За радянських часів був створений пропагандистський міф про те, що економіка Естонії в епоху республіки була відсталою, суто аграрною і що саме завдяки СРСР в Естонії з'явилися фабрики, заводи і промисловість..

Меморіал жертв комунізму в Естонії, Таллінн

Але це не відповідає дійсності. Промисловість в Естонії була вже в царські часи – взяти хоча б Кренгольмську мануфактуру, засновану 1857 року в Нарві, яка була свого часу одним з найбільших ткацьких виробництв у світі і найбільшою текстильною фабрикою в Європі. А загальна колективізація і націоналізація, а також системне знищення успішних підприємств довели, по суті, економіку Естонії до плачевного стану, коли доходи населення впали в рази.

Більше того, дії радянської влади у сфері промисловості завдали колосальної шкоди як економіці, так і екології низки регіонів – особливо північного заходу країни. За підрахунками вчених, в 1950-1990-ті роки забруднення поверхневих вод можна оцінити в 20 млрд рублів за радянським курсом, а забруднення грунтових вод – в 60 млрд рублів.

Не варто також забувати і про знищення культурних цінностей: досить згадати, що середньовічний історичний центр міста Нарва за наказом Сталіна фактично був стертий бульдозерами з лиця землі.

Звичайно, шкода від майже 50 років радянської окупації Естонії оцінюється далеко не в 1,2 млрд євро.

Реальні масштаби цієї шкоди становлять десятки або навіть сотні мільярдів. А головне, багато з того, що знищила радянська влада, складно оцiнити грошима – наприклад, загубленi долі десяткiв тисяч людей.

Саме тому перші результати роботи комісії при Міністерстві юстиції Естонії можна назвати лише попередніми. Навіть з урахуванням того, що далеко не всі завдані збитки можна довести, ні у кого немає сумнівів, що підсумкова сума виявиться набагато більшою за озвученi 1,2 млрд євро.

Та яким є практичний сенс таких розрахунків?

Керівник комісії Тоомас Хійо впевнений, що навіть за нинішньої ситуації, коли РФ категорично відмовляється відповідати за злочини СРСР (країни, чиїм правонаступником вона і є), Естонія в жодному разі не повинна відмовлятися від визначення завданих збитків і вимог про компенсацію.

Готовність східноєвропейських країн "забути" про злочини СРСР лише стимулює його правонаступницю до повторення такої політики. Естонія, яка пережила дві радянські окупації, знає це дуже добре.

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