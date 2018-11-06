За СССР ответят: зачем Эстония подсчитывает ущерб от советской окупации

Как оценить ущерб, нанесенный восточноевропейским странам от советской оккупации? И нужно ли это делать – ведь шансы взыскать возмещение с России пока не выглядят высокими.

Впрочем, пока в других странах только обсуждают такую возможность (а в некоторых – и вовсе даже отказываются об этом говорить), в Эстонии перешли к подсчетам.

Комиссия при Министерстве юстиции попыталась оценить и подчитать ущерб от оккупации Эстонии советской властью. По ее подсчетам, ущерб от оккупации составил как минимум 1,2 млрд евро по нынешнему курсу.

Как отмечается в пояснительных документах к расчетам, при оценке ущерба должны учитываться территориальные потери Эстонии (захват у Эстонии Печерского района и ряда территорий за городом Нарва); значительное падение уровня жизни населения; брались во внимание также и экономические и экологический аспекты (к примеру из-за недобросовестного использования земли с 1948 по 1985 год Эстония лишилась миллиона гектаров сельскохозяйственных земель, произошло загрязнение грунтовых вод, что было оценено в 60 млрд рублей, а также сланец, изъятый из недр Эстонии, а недобросовестное использование залежей фосфорита причинило ущербу почти в 300 млн рублей); учитывали и ущерб от принудительной национализации предприятий; а коллективизация хуторов и ферм фактически уничтожила сельское хозяйство, нанеся ущерб в размере трех миллиардов рублей...

На первый взгляд, сумма не так уж и велика. Это признают и в эстонском правительстве.

Как уточняет министр юстиции Урмас Рейнсалу, разрушение государственности Эстонии, ущерб культуре, обществу нельзя оценить в деньгах. Иначе как тогда оценить массовые убийства эстонских граждан, высылки в Сибирь и другие формы государственного террора, проводимые в СССР?

И это все обостряет вопрос: а зачем вообще нужны такие расчеты?

Для начала небольшой исторический ликбез. Советских оккупаций Эстонии было две. Первая советская оккупация страны началась в июне 1940-го и длилась до июля 1941-го, когда войска вермахта вытеснили советскую армию из Эстонии и в свою очередь оккупировали страну. Вторая советская оккупация началась после поражение немецких частей летом 1944-го в боях под Синимяэ и последующего отступления контингентов вермахта летом-осенью 1944-го.

Ущерб от действий СССР сложно оценить. Начнем хотя бы с того, что была оккупирована независимая страна и член Лиги Наций, а ее политическая и экономическая элита была почти уничтожена. Оккупация страны сопровождалась террором: национализировались предприятия, забирались хутора, были конфискованы частная собственность, личные вещи, имущество многих эстонцев, многие ссылались в Сибирь или были расстреляны и замучены в подвалах НКВД.

В советское время был создан пропагандистский миф о том, что экономика Эстонии в эпоху республики была отсталой, сугубо аграрной и что именно благодаря СССР в Эстонии появилась экономика, фабрики, заводы и промышленность.

Мемориал жертв коммунизма в Эстонии, Таллинн

Но это не соответствует действительности. Промышленность в Эстонии была уже в царское время - взять бы хотя бы Кренгольмскую мануфактуру, основанную в 1857 году в Нарве, которая была в свое время одним из самых крупных ткацких производств в мире и самой большой текстильной фабрикой в Европе. А всеобщая коллективизация и национализация, а также системное уничтожение успешных предприятий в Эстонии привели, по сути, экономику Эстонии в плачевное состояние, когда дохода населения упали в разы.

Более того, действия советских властей в сфере промышленности нанесли колоссальный вред как экономике, так и экологии ряда регионов - особенно северо-запада страны. По подсчетам ученых, в 1950–1990-е годы загрязнение поверхностных вод можно оценить в 20 млрд рублей по советскому курсу, а загрязнение грунтовых вод - в 60 млрд рублей.

Не стоит также забывать и уничтожение культурных ценностей: достаточно вспомнить только, что средневековый исторический центр города Нарва по приказу Сталина фактически был стерт бульдозерами с лица земли.

Конечно, ущерб от почти 50 лет советской оккупации Эстонии оценивается далеко не в 1,2 млрд евро.

Реальные масштабы этого ущерба составляют десятки или даже в сотни миллиардов евро. А главное, многое из того, что уничтожила советская власть, сложно посчитать в деньгах – например, судьбы десяток тысяч загубленных людей.

Именно поэтому первые результаты работы комиссии при Министерстве юстиции Эстонии можно назвать лишь предварительными. Даже с учетом того, что далеко не весь нанесенный ущерб можно доказать, ни у кого нет сомнений, что итоговая сумма окажется гораздо больше озвученных 1,2 млрд евро.

Однако какой практический смысл таких расчетов?

Руководитель комиссии Тоомас Хийо уверен, что даже в нынешней ситуации, когда РФ категорически отказывается отвечать за преступления СССР (страны, чьим правопреемником Россия и является), Эстония все равно ни в коем случае не должна отказываться от изучения нанесенного ущерба и от предъявления требований о компенсации.

Готовность восточноевропейских стран "забыть" о преступлениях СССР лишь стимулирует его правопреемницу к повторению подобной политики. Эстония, которая пережила две советские оккупации, знает это очень хорошо.

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