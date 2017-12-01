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ЄС готовий надати нову фінансову допомогу Україні за умови активізації реформ

Єврокомісія підтвердила, що не виплатить Україні 600 млн євро

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Єврокомісія підтвердила, що не виплатить Україні 600 млн євро

П'ятниця, 01 грудня 2017, 13:44
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Європейська комісія не виплатить третій транш макрофінансової допомоги Україні у розмірі 600 млн євро в рамках програми, затвердженої в 2015 році.

Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії.

Минулого тижня повідомлялося, що Україна втратить можливість отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу у 600 млн євро, якщо найближчим часом не виконає низку вимог.

Чотири вимоги, які Україна не виконала: зняття заборони на експорт лісу-кругляка, запуск автоматичної перевірки е-декларацій, закон про кредитний реєстр НБУ і перевірка інформації про бенефіціарних власників компаній.

У заяві Єврокомісії зазначається, що Україна отримала два транші на загальну суму 1,2 млрд євро з передбачених 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги (MFA). Термін поточної програми закінчується на початку січня 2018 року.

Єврокомісія зазначає, що Україна виконала більшу частину зобов'язань, узгоджених з ЄС. Серед них - важливі заходи щодо підвищення прозорості управління державними фінансами; запуск судової та адміністративної реформ; просування поточних реформ в енергетичних секторах, поліпшення бізнес-середовища та зміцнення систем соціального захисту.

В той же час, чотири зобов'язання, пов'язані з третім і остаточним траншем програми, в даний час залишаються невиконаними.

"На цьому тлі Комісія не може виплатити останній транш поточної програми. Ми закликаємо Україну зберегти імпульс реформ у багатьох областях, які успішно просунулися вперед, і завершити заходи, які були виконані в рамках поточної програми", - йдеться в заяві.

Одночасно в ЄК повідомили, що готові надати нову фінансову допомогу Україні за умови активізації реформ.

Маркофінансова допомога – це довготерміновий кредит із дуже низькими відсотками, який ЄС надає державам-партнерам. Ці кошти надходять до державного бюджету і можуть бути використані для погашення бюджетного розриву.

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