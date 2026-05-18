Посол ЄС після атаки дронів на Росію: Москва має зрозуміти, що час закінчувати війну

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова після останньої масованої атаки українських дронів углиб території РФ заявила, що Росії час закінчувати війну, бо Україна дає рішучу відповідь.

Про це вона написала у соцмережі Facebook у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Матернова зазначила, що останніми місяцями Україна значно посилила свої атаки на військові цілі глибоко на території Росії, відповідно до своїх технологічних можливостей.

"У ніч з 16 на 17 травня Україна здійснила одну з найбільших атак дронів на Москву, сподіваючись змінити розрахунки Путіна. Російська влада повідомила про сотні дронів над Московською областю, пошкодження стратегічних будівель та хаос в аеропортах", – написала Матернова.

Вона підкреслила, що Росія не здатна перемогти Україну на полі бою, у неї закінчуються солдати, мотивація та витривалість. Тому РФ посилює свої атаки на цивільне населення.

Зокрема, тільки минулої ночі Росія випустила по Україні 14 балістичних ракет, 8 крилатих ракет та 524 дрони.

"Росія втрачає імпульс. Україна починає рішуче давати відсіч. Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну. Але не на умовах, які диктує Кремль. На умовах, які можуть прийняти обидві сторони. Ти ж це зрозуміла, Росіє?" – написала Матернова.

