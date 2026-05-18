ЗМІ: в Міноборони Данії вперше підтвердили спроби збити невідомі дрони минулої осені

Нові відомості від Міністерства оборони Данії проливають світло на реакцію країни на появу невідомих дронів у данському повітряному просторі минулої осені.

З військовими документами ознайомився данський мовник DR, повідомляє "Європейська правда".

Більша частина документів Міністерства оборони Данії щодо подій осені минулого року засекречена. Але з матеріалів, які були надані DR, випливає, що Збройні сили залучили як фрегати, так і бойові машини піхоти, винищувачі та різний персонал для надання допомоги поліції та захисту військових об'єктів.

В останній тиждень вересня надійшли низка повідомлень про те, що дрони літали над військовими об’єктами.

Ці сили та засоби використовувалися переважно для спостереження та повідомлення про повітряні об’єкти. У окремих випадках робилися спроби збити дрони, випливає з документів.

Раніше офіційно заявляли, що Збройним силам не вдалося збити жодного дрона, але вперше військові підтвердили, що такі спроби були.

З документів також випливає, що низка спостережень виявилася не пов'язаною з дронами. Зокрема, йдеться про те, що спочатку всі особливі повідомлення за цей період позначалися заголовком "інциденти з дронами" – навіть у випадках, коли не йшлося про підтверджене спостереження дрона.

Також з’ясувалося, що після подій осені Збройні сили підготували "навчальні матеріали для підтримки підготовки солдатів у питаннях спостереження та процедур звітування щодо можливих спостережень за дронами".

Детально про появу невідомих дронів у небі Данії читайте у статті Данія під атакою: як дрони дісталися стратегічних об'єктів та як відповість країна НАТО