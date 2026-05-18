Президент Румунії закликав партії до відповідальності у формуванні коаліції

Президент Румунії Нікушор Дан після консультацій з політичними силами щодо формування майбутнього уряду закликав їх досягнути коаліційної угоди протягом "розумного часу".

Як пише "Європейська правда", заяву румунського президента цитує Digi24.

У понеділок Дан провів перші офіційні консультації з ключовими політичними партіями щодо формування нового уряду після того, як проєвропейський кабінет на чолі з Іліє Боложаном пішов у відставку.

"Під час переговорів кожна делегація представила свою позицію, обґрунтувала свої обмеження та уточнила, за яких умов вона готова брати участь в управлінні або підтримувати новий виконавчий орган", – розповів президент Румунії.

Дан наголосив, що продовжуватиме консультації з політсилами, доки вони не домовляться про стабільний уряд більшості, який дотримуватиметься проєвропейського курсу.

"Ми продовжуватимемо серію консультацій, доки не сформується твердий, прозахідний варіант більшості. Мій публічний заклик той самий, який я наголошував під час сьогоднішніх зустрічей: вкрай важливо, щоб сторони проявили відповідальність, зрілість і досягли в розумні терміни спільного знаменника", – додав румунський президент.

За даними ЗМІ, президент Румунії Нікушор Дан розглядає можливість запропонувати на посаду прем’єр-міністра кандидатуру Делії Велкулеску, яка понад 20 років пропрацювала у Міжнародному валютному фонді.

Нагадаємо, Румунія увійшла в політичну кризу після розколу керівної коаліції. Проєвропейський уряд Іліє Боложана опинився під загрозою розпаду після того, як 20 квітня Соціал-демократична партія Румунії проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єр-міністра та закликала його подати у відставку.

Ініціатори вотуму недовіри звинуватили Іліє Боложана у "руйнуванні економіки, зубожінні населення та шахрайському продажу державних активів".

