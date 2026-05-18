У Пентагоні кажуть, що передумали переміщувати військових до Польщі "не в останній момент"

У Пентагоні стверджують, що рішення про скасування розгортання у Польщі 4000 американських військових ухвалювалося "не в останній момент".

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це у відповідь на їхнє запитання заявив речник відомства Джоель Вальдес.

Коментуючи скасування переміщення американських військових до Польщі, речник Пентагону заявив, що це рішення ухвалили "після комплексного багаторівневого процесу, який врахував позиції ключових лідерів у Європейському командуванні та на усіх рівнях командування".

‼️Nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili, i przedstawianie jej w ten sposób byłoby niezgodne z prawdą” – przekazał

mi przed chwilą pełniący obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu Joel Valdez.



"Це не було несподіваним рішенням "в останній момент", і подавати його як таке було би неправдиво", – додав речник.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати перекидання 4 тисяч військових до Польщі.

Глава уряду Польщі Дональд Туск, коментуючи рішення Вашингтона про скасування розгортання військ, заявив, що "все під контролем" і це не погіршує безпеку Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість американських солдатів на польській території не зменшується.