Європа, ймовірно, ніколи не стане повністю незалежною від іноземних технологій, оскільки надто сильно залежить від програмного забезпечення зі Сполучених Штатів та апаратного забезпечення з Китаю.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю Politico заявив Юха Мартеліус, голова Поліції державної безпеки Фінляндії.

Його застереження пролунало на тлі того, як європейські посадовці знову закликали до більшої стратегічної автономії, особливо у сфері критичних технологій, оборони та цифрової інфраструктури. Очікується, що Європейська комісія найближчими тижнями представить "Пакет технологічного суверенітету", який може обмежити використання урядами країн ЄС хмарних сервісів США для обробки конфіденційних даних.

"Боюся, що ми – це організм, уражений двома видами раку. Ймовірно, це унеможливлює нормальне функціонування, але з цим можна жити", – сказав Мартеліус, маючи на увазі європейський континент.

Хмарні сервіси згадувалися в нещодавньому щорічному звіті фінського розвідувального агентства, в якому зазначалося, що їхнє впровадження може затуманити цифрову незалежність держав.

Мартеліус зазначив, що у Фінляндії точилися дискусії щодо розміщення інформації про вибори в хмарному сервісі, але з огляду на те, що фінська виборча система функціонує "надзвичайно добре", цю ідею зрештою відкинули.

"Інформація, яка має критичне значення для забезпечення національної безпеки, як-от дані, пов’язані з виборами, – це те, чим точно не повинні займатися іноземні компанії", – сказав він.

Щодо європейських інновацій Мартеліус зазначив, що Фінляндія має чудові науково-дослідні розробки у сферах квантової фізики та космосу, але, як і в інших частинах Європи, їй бракує достатнього капіталу.

Мартеліус, який обійняв свою посаду у 2024 році, поставив під сумнів, чи зможе Європа взагалі розробити європейські хмарні сервіси, настільки ж ефективні, як у масштабних американських компаній, або виграти війну проти Росії без іноземних технологій.

"Наразі – ні. Але це також питання того, наскільки Європа хоче виграти війну самостійно, а наскільки вона хоче й надалі покладатися на допомогу наших американських союзників", – додав він.

