Посадовці польського Міноборони летять до США на переговори щодо військового контингенту

Заступники міністра оборони Польщі Цезарій Томчик і Павел Залевський у понеділок вирушать до Сполучених Штатів на переговори щодо скасування Пентагоном розміщення додаткових американських військ в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Зазначається, що посадовці вирушать до Вашингтона за дорученням від прем’єр-міністра Дональда Туска і міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша та з повідомленням про те, що Польща готова до посилення американської присутності в країні.

Однією з цілей візиту є зміцнення двосторонніх відносин та отримання "точних сигналів" від Вашингтона щодо військового контингенту.

"Я не маю жодних сумнівів щодо міцності польсько-американського союзу, крім того, ми отримали чіткі запевнення від головнокомандувача американських збройних сил у Європі, що вся ця буря, яка стосується американських військових, не стосується Польщі", – заявив заступник глави Міноборони Цезарій Томчик.

Окрім того, у середу міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрінеться з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Деном Кейном, а у вівторок начальник Генерального штабу генерал Веслав Кукула проведе переговори з командувачем американських військ у Європі генералом Алексом Гринкевичем.

Нагадаємо, минулого тижня США офіційно підтвердили, що призупиняють розгортання 4 тисяч американських військових у Польщі.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати надіслали Польщі попередження про те, що скасовують перекидання 4 тисяч військових до країни на початку тижня, але це повідомлення "застрягло" на пошті начальника Генерального штабу польських Збройних сил.

Глава уряду Польщі Дональд Туск, коментуючи рішення Вашингтона про скасування розгортання військ, заявив, що все під контролем.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість американських солдатів на польській території не зменшується.