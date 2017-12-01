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Спецслужби Латвії затримали трьох росіян, готують депортацію

П'ятниця, 01 грудня 2017, 14:44
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Поліція безпеки Латвії затримала трьох росіян, які прибули в країну для участі у проведенні турніру військово-спортивної гри ейрсофт.

Про це повідомляє портал Delfi.

За словами члена правління Латвійської асоціації гравців в ейрсофт Дмитра Медведєва, у Росії затримані працюють на підприємстві, що виробляє екіпіровку для ейрсофту. У Латвії вони до цього не бували. Латвійські організатори запросили їх для обміну досвідом.

Росіяни прибули в Латвію через Естонію на рейсовому автобусі. Приблизно в 10 кілометрах від Риги автобус зупинили співробітники поліції безпеки і зробили затримання.

На даний момент мобільні телефони трьох чоловіків вимкнені, але одному з них дозволили зателефонувати дружині — їй росіянин розповів, що зараз латвійська влада готує документи для його депортації з країни.

Медведєв  зазначив, що асоціація співпрацює з поліцією безпеки і попередньо сповістила цю спецслужбу про хід організації турніру. Згідно з законодавством Латвії, ПБ курирує в Латвії всі ігри, пов'язані з військовою симуляцією (наприклад, ейрсофт). 

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