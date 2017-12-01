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Спецслужбы Латвии задержали трех россиян, готовят депортацию

Пятница, 01 декабря 2017, 14:44
Версия для печати Комментарии

Полиция безопасности Латвии задержала трех россиян, прибывших в страну для участия в проведении турнира по военно-спортивной игре эйрсофт.

Об этом сообщает портал Delfi.

По словам члена правления Латвийской ассоциации игроков в эйрсофт Дмитрия Медведева, в России задержанные работают на предприятии, которое производит экипировку для эйрсофта. В Латвии они до этого не бывали. Латвийские организаторы пригласили их для обмена опытом.

Россияне прибыли в Латвию через Эстонию на рейсовом автобусе. Примерно в 10 километрах от Риги автобус остановили сотрудники полиции безопасности и произвели задержание.

На данный момент мобильные телефоны трех мужчин выключены, но одному из них разрешили позвонить жене — ей россиянин рассказал, что сейчас латвийские власти готовят документы для его депортации из страны.

Медведев отметил, что ассоциация сотрудничает с полицией безопасности и предварительно известила эту спецслужбу о ходе организации турнира. Согласно законодательству Латвии, ПБ курирует в Латвии все игры, связанные с военной симуляцией (например, эйрсофт).

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