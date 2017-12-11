РФ не збирається виходити з Ради Європи – спікер Ради Федерації

Понеділок, 11 грудня 2017, 10:05

Питання виходу Росії з Ради Європи не стоїть, РФ не бачить свого майбутнього поза Європою.

Про це заявила спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко в інтерв’ю РБК.

"Що стосується питання виходу Росії з Ради Європи, то на порядку денному воно не стоїть. Ми не мислимо наше подальше майбутнє, існування і розвиток без Європи, як, думаю, і Європа без Росії. Це очевидно і зрозуміло", - сказала Матвієнко.

Вона також заявила, що кризову ситуацію в Парламентській асамблеї Ради Європи необхідно виправляти.

"Це розуміємо вже не тільки ми, це розуміє і керівництво Ради Європи. Найбільшу європейську державу позбавили права голосу, під тиском русофобської меншості - найбільш крикливої в ПАРЄ. Таке довго тривати не може, ситуація повинна знайти своє вирішення", - зазначила Матвієнко.

За її словами, зараз ведеться робота над створенням умов, коли всі 47 держав - членів Ради Європи матимуть не тільки зобов'язання, обов'язки, а й рівні права. "І ми як і раніше наполягаємо на тому, щоб змінити регламент ПАРЄ, виключивши надалі потенційну можливість дискримінації будь-якої національної делегації, позбавлення її права голосу, права участі в керівних органах. Ми не будемо подавати заявку на повернення до складу ПАРЄ, поки для цього не будуть створені умови ", - підкреслила Матвієнко.

За її словами, зараз процес виходу ПАРЄ з кризи "йде в правильному напрямку".

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що ПАРЄ має замислитися над виконанням вимог Російської Федерації, щоби остання не вийшла зі складу РЄ.