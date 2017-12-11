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РФ не собирается выходить из Совета Европы – спикер Совета Федерации

Понедельник, 11 декабря 2017, 10:05
Версия для печати Комментарии

Вопрос выхода России из Совета Европы не стоит, РФ не видит своего будущего вне Европы.

Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью РБК.

"Что касается вопроса выхода России из Совета Европы, то на повестке дня он не стоит. Мы не мыслим наше дальнейшее будущее, существование и развитие без Европы, как, думаю, и Европа без России. Это очевидно и понятно", - сказала Матвиенко.

Она также заявила, что кризисную ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы необходимо исправлять.

"Это понимаем уже не только мы, это понимает и руководство Совета Европы. Крупнейшее европейское государство лишили права голоса, под давлением русофобского меньшинства - наиболее крикливого в ПАСЕ. Такое долго продолжаться не может, ситуация должна найти свое решение", - отметила Матвиенко.

По ее словам, сейчас ведется работа над созданием условий, когда все 47 государств - членов Совета Европы будут иметь не только обязательства, обязанности, но и равные права. "И мы по-прежнему настаиваем на том, чтобы изменить регламент ПАСЕ, исключив в дальнейшем потенциальную возможность дискриминации любой национальной делегации, лишение его права голоса, права участия в руководящих органах. Мы не будем подавать заявку на возвращение в состав ПАСЕ, пока для этого не будут созданы условия", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, сейчас процесс выхода ПАСЕ из кризиса "идет в правильном направлении".

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что ПАСЕ стоит задуматься над выполнением требований Российской Федерации, чтобы последняя не вышла из состава СЕ.

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