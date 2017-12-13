Україна та Польща скоротять "чорний список" - Порошенко

Середа, 13 грудня 2017, 15:17

Президенти України та Польщі домовилися скоротити чорний список осіб, нев’їзних у обидві країни.

Про це президент Петро Порошенко заявив час прес-брифінгу після зустрічі із президентом Польщі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми домовилися, щоби скоротити перелік осіб, яким заборонено в’їзд до наших країн", - відзначив Петро Порошенко.

Він підкреслив, що у Польщі та України є спільне розуміння: від історичних конфліктів виграє лише Росія.

"У нас є абсолютно чітке розуміння , і в мене, і в пана президента: від історичних конфліктів між Україною та Польщею виграє одна сторона. І це не Україна, не Польща, а Росія", - наголосив Порошенко.

Як відомо, у Польщі офіційно почав діяти "чорний список" українців, створений через протиріччя щодо історичних питань.