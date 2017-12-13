Украина и Польша сократят "черный список" – Порошенко

Среда, 13 декабря 2017, 15:17

Президенты Украины и Польши договорились сократить черный список лиц, невъездных в обе страны.

Об этом президент Петр Порошенко заявил на пресс-брифинге после встречи с президентом Польши, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы договорились о том, чтобы сократить перечень лиц, которым запрещен въезд в наши страны", - отметил Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что у Польши и Украины есть общее понимание: от исторических конфликтов выигрывает только Россия.

"У нас есть абсолютно четкое понимание, и у меня, и у господина президента – от исторических конфликтов между Украиной и Польшей выигрывает одна сторона. И это не Украина, не Польша, а Россия", - подчеркнул Порошенко.

Как известно, в Польше официально начал действовать "черный список" украинцев, созданный из-за противоречий по историческим вопросам.