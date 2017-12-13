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Уряд Молдови підтримав зміну назви державної мови у Конституції

Середа, 13 грудня 2017, 19:28
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Молдовський уряд підтримав зміну назви державної мови у Конституції з молдовської на румунську.

Про це повідомляє NewsMaker.

Уряд дав позитивний висновок щодо законопроекту про зміну назви державної мови в Конституції з молдовської на румунську.

Уряд при цьому послалося на Конституційний суд, який раніше визнав державною мовою румунську, як це записано в Декларації про незалежність, і визнав запропоновані поправки до Конституції "технічними".

У пояснювальній записці до висновку уряду зазначено, що в грудні 2013 року Конституційний суд визнав румунську мову державною з посиланням на те, що румунський фігурує в Декларації про незалежність, яка, на думку КС, превалює над Конституцією.

Крім того, в кінці жовтня цього року КС дав позитивний висновок на законопроект про зміну назви державної мови в Конституції, пославшись на свою ж постанову 2013 року. Конституційні судді вважають, що пропоновані поправки до Конституції мають "технічний характер".

З пропозицією про зміну в Конституції назви державної мови виступили ліберал-демократи.

Зараз законопроект обговорюють в парламентських комісіях: дві з них підтримали проект, дві - ні. Щоб узаконити в Конституції статус румунської мови, авторам законопроекту необхідно буде заручитися підтримкою 67 депутатів.

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