Правительство Молдовы поддержало изменение названия государственного языка в Конституции

Молдавское правительство поддержало изменение названия государственного языка в Конституции с молдавского на румынский.
Об этом сообщает NewsMaker.
Правительство дало положительное заключение по законопроекту об изменении названия государственного языка в Конституции с молдавского на румынский.
Правительство при этом сослалось на Конституционный суд, который ранее признал государственным языком румынский, как это записано в Декларации о независимости.
В пояснительной записке к заключению правительства указано, что в декабре 2013 года Конституционный суд признал румынский язык государственным со ссылкой на то, что румынский фигурирует в Декларации о независимости, которая, по мнению КС, превалирует над Конституцией.
Кроме того, в конце октября этого года КС дал положительное заключение на законопроект об изменении названия государственного языка в Конституции, сославшись на свое же постановление 2013 года. Конституционные судьи считают, что предлагаемые поправки в Конституцию носят "технический характер".
С предложением об изменении в Конституции названия государственного языка выступили либерал-демократы.
Сейчас законопроект обсуждают в парламентских комиссиях: две из них поддержали проект, две - нет. Чтобы узаконить в Конституции статус румынского языка, авторам законопроекта необходимо будет заручиться поддержкой 67 депутатов.