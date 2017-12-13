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Правительство Молдовы поддержало изменение названия государственного языка в Конституции

Среда, 13 декабря 2017, 19:28
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Молдавское правительство поддержало изменение названия государственного языка в Конституции с молдавского на румынский.

Об этом сообщает NewsMaker.

Правительство дало положительное заключение по законопроекту об изменении названия государственного языка в Конституции с молдавского на румынский.

Правительство при этом сослалось на Конституционный суд, который ранее признал государственным языком румынский, как это записано в Декларации о независимости.

В пояснительной записке к заключению правительства указано, что в декабре 2013 года Конституционный суд признал румынский язык государственным со ссылкой на то, что румынский фигурирует в Декларации о независимости, которая, по мнению КС, превалирует над Конституцией.

Кроме того, в конце октября этого года КС дал положительное заключение на законопроект об изменении названия государственного языка в Конституции, сославшись на свое же постановление 2013 года. Конституционные судьи считают, что предлагаемые поправки в Конституцию носят "технический характер".

С предложением об изменении в Конституции названия государственного языка выступили либерал-демократы.

Сейчас законопроект обсуждают в парламентских комиссиях: две из них поддержали проект, две - нет. Чтобы узаконить в Конституции статус румынского языка, авторам законопроекта необходимо будет заручиться поддержкой 67 депутатов. 

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