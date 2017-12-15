Принц Гаррі і акторка Меган Маркл одружаться 19 травня

П'ятниця, 15 грудня 2017, 16:06

Весілля принца Гаррі і американської акторки Меган маркл відбудеться 19 травня 2018 року.

Про це йдеться у повідомленні Кенсінгтонського палацу.

"Його Королівська Високість Принц Гаррі Вельський та міс Меган Маркл одружаться 19 травня 2018 року. Сьогоднішнє оголошення слідує за попередніми підтвердженнями щодо весілля і місця його проведення в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку", - йдеться у повідомленні.

His Royal Highness Prince Henry of Wales and Ms. Meghan Markle will marry on 19th May 2018.



Today's announcement follows earlier confirmation of the month of the wedding and its location at St George's Chapel, Windsor Castle. pic.twitter.com/7pgdRM90Na — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 грудня 2017 р.

Королівська родина оплатить весілля, включаючи супровід церемонії, музику, квіти і прийом.

Крмі того, 36-річна акторка прийме хрещення. Вона також має намір стати громадянкою Великої Британії у наступні роки.

Нагадаємо, 27 листопада стало відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл заручилися.

Принц Гаррі, який є п'ятим у черзі спадкоємців британського престолу, вже отримав благословення батьків Меган Маркл.