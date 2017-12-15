Принц Гаррі і акторка Меган Маркл одружаться 19 травня

Весілля принца Гаррі і американської акторки Меган маркл відбудеться 19 травня 2018 року.
Про це йдеться у повідомленні Кенсінгтонського палацу.
"Його Королівська Високість Принц Гаррі Вельський та міс Меган Маркл одружаться 19 травня 2018 року. Сьогоднішнє оголошення слідує за попередніми підтвердженнями щодо весілля і місця його проведення в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку", - йдеться у повідомленні.
His Royal Highness Prince Henry of Wales and Ms. Meghan Markle will marry on 19th May 2018.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 грудня 2017 р.
Today's announcement follows earlier confirmation of the month of the wedding and its location at St George's Chapel, Windsor Castle. pic.twitter.com/7pgdRM90Na
Королівська родина оплатить весілля, включаючи супровід церемонії, музику, квіти і прийом.
Крмі того, 36-річна акторка прийме хрещення. Вона також має намір стати громадянкою Великої Британії у наступні роки.
Нагадаємо, 27 листопада стало відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл заручилися.
Принц Гаррі, який є п'ятим у черзі спадкоємців британського престолу, вже отримав благословення батьків Меган Маркл.