Знайти
АКТУАЛЬНО

ПАРЄ поговорить про повернення Росії, але знімати санкції не планує - документ

Лідери ЄС дали "зелене світло" другому етапу Brexit-переговорів

Меркель на саміті в Брюсселі зайняла жорстку позицію щодо санкцій проти РФ

20 країн-членів Ради Європи виступили проти спроб повернути РФ у ПАРЄ

Українці готові літати до ЄС лоукостами, але не дорожче 1000 грн – опитування

В РФ є можливість обірвати доступ Британії до інтернету - начальник штабу оборони

У Конгресі США підготували законопроект про допомогу Україні у сфері кібербезпеки






Принц Гаррі і акторка Меган Маркл одружаться 19 травня

П'ятниця, 15 грудня 2017, 16:06
Версія для друку Коментарі

Весілля принца Гаррі і американської акторки Меган маркл відбудеться 19 травня 2018 року.

Про це йдеться у повідомленні Кенсінгтонського палацу.

"Його Королівська Високість Принц Гаррі Вельський та міс Меган Маркл одружаться 19 травня 2018 року. Сьогоднішнє оголошення слідує за попередніми підтвердженнями щодо весілля і місця його проведення в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку", - йдеться у повідомленні.

Королівська родина оплатить весілля, включаючи супровід церемонії, музику, квіти і прийом.

Крмі того, 36-річна акторка прийме хрещення. Вона також має намір стати громадянкою Великої Британії у наступні роки.

Нагадаємо, 27 листопада стало відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл заручилися.

Принц Гаррі, який є п'ятим у черзі спадкоємців британського престолу, вже отримав благословення батьків Меган Маркл.  

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
16:20
Між Росією та ПАРЄ залишається прірва - президент асамблеї
16:17
Німецькі соціал-демократи погодились почати коаліційні переговори з блоком Меркель
16:06
Принц Гаррі і акторка Меган Маркл одружаться 19 травня
15:58
Лідери ЄС продовжили санкції против РФ без жодних суперечок - Туск
15:47
Активісти зустрінуть з’їзд євроскептиків у Чехії протестами
15:41
Туск наполягає на скасуванні квот на мігрантів попри критику Єврокомісії
15:35
У Дуди кажуть, що візит до Харкова сприяв зниженню напруженості з Україною
15:15
Ердоган домагатиметься в ООН скасування рішення США щодо Єрусалима
14:51
ПАРЄ поговорить про повернення Росії, але знімати санкції не планує - документ
14:51
Косово у найближчі тижні подасть заявку на вступ до Ради Європи
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда, Варшава

Останні дні старої Польщі: як скандальна судова реформа штовхає країну далі від ЄС

"Ми живемо останні дні при демократії. Якщо не завтра, то на наступному тижні президент підпише судові закони – і ми прокинемося в іншій країні"... Реформи, які знищують незалежність судової влади, можуть завдати удару по всій польській демократії. Однак ані опозиція, ані суспільство так і не змогли знайти протидію цим планам.

Любов Акуленко, Дмитро Науменко, Олена Степаненко, Євгеній Ковтун, для ЄвроПравди

Підсумки року: успіхи та провали у виконанні Угоди про асоціацію

Україна виконала лише 10 зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію на цей період. Але це близько 11% від загальної кількості завдань - масштаб відставання очевидний. Та й це далеко не всі проблеми. Не обійшлося й без викривлень положень актів ЄС під час їх імплементації.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  