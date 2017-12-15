Принц Гарри и актриса Меган Маркл поженятся 19 мая

Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года.
Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.
"Его Королевское Высочество Принц Гарри Уэльский и мисс Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года. Сегодняшнее объявление следует за предварительными подтверждениями о свадьбе и месте ее проведения в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке", - говорится в сообщении.
His Royal Highness Prince Henry of Wales and Ms. Meghan Markle will marry on 19th May 2018.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 грудня 2017 р.
Today's announcement follows earlier confirmation of the month of the wedding and its location at St George's Chapel, Windsor Castle. pic.twitter.com/7pgdRM90Na
Королевская семья оплатит свадьбу, включая сопровождение церемонии, музыку, цветы и прием.
Кроме того, 36-летняя актриса примет крещение. Она также намерена стать гражданкой Великобритании.
Напомним, 27 ноября стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл обручились.
Принц Гарри, который является пятым в очереди на британский престол, уже получил благословение родителей Меган Маркл.