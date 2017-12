Принц Гарри и актриса Меган Маркл поженятся 19 мая

Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года.

Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

"Его Королевское Высочество Принц Гарри Уэльский и мисс Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года. Сегодняшнее объявление следует за предварительными подтверждениями о свадьбе и месте ее проведения в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке", - говорится в сообщении.

His Royal Highness Prince Henry of Wales and Ms. Meghan Markle will marry on 19th May 2018.



Today's announcement follows earlier confirmation of the month of the wedding and its location at St George's Chapel, Windsor Castle. pic.twitter.com/7pgdRM90Na