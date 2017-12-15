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Принц Гарри и актриса Меган Маркл поженятся 19 мая

Пятница, 15 декабря 2017, 16:06
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Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года.

Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

"Его Королевское Высочество Принц Гарри Уэльский и мисс Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года. Сегодняшнее объявление следует за предварительными подтверждениями о свадьбе и месте ее проведения в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке", - говорится в сообщении.

Королевская семья оплатит свадьбу, включая сопровождение церемонии, музыку, цветы и прием.

Кроме того, 36-летняя актриса примет крещение. Она также намерена стать гражданкой Великобритании.

Напомним, 27 ноября стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл обручились.

Принц Гарри, который является пятым в очереди на британский престол, уже получил благословение родителей Меган Маркл.

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