Волкер: Встановлення прямих контактів з бойовиками "ДНР" лише затягне конфлікт

Вівторок, 19 грудня 2017, 17:55

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер наголошує, що можливе встановлення прямих контактів з контрольованими Росією бойовиками на сході Україні, як цього вимагає Кремль, лише затягне конфлікт на Донбасі.

Про це Волкер сказав під час виступу в аналітичному центрі "Атлантична рада" (Atlantic Cousil), передає УНІАН.

"2017-й є роком з найбільшим рівнем насильства у конфлікті з часу його початку", - зазначив він. Волкер також додав, що минула ніч була однією з тих, коли рівень насильства був одним з найвищих у цьому році, починаючи з лютого.

"Росія продовжує заперечувати свою власну роль у цьому (конфлікті на Донбасі. – Ред.), і саме тому так важко це урегулювати від самого початку. Росія наполягає на тому, що вона не має нічого спільного із силами, які вона створила, якими вона командує, які вона контролює з сепаратистськими керівними органами, у яких вона змінює за своїм бажанням лідерів, як вона це зробила у Луганську минулого місяця", - зауважив спецпредставник США.

"Росія прикидається, що її там немає. Вона наполягає, аби в рамках "нормандського процесу"... велися справи з представниками Луганська і Донецька, яких Росія створила. Хоча вони є нерівними та незаконними партнерами. Вона наполягає, щоб Україна робила це. У зусиллях, щоб з'ясувати, чи буде Росія готовою змінити курс, відвести свої сили та погодитись на миротворчу силу у регіоні (на Донбасі), Росія сказала "ні", бо "ви повинні мати справи з людьми з Луганська і Донецька". І наслідки цього полягатимуть лише у легітимізації її присутності та призведуть до подальшого затягування конфлікту", - наголосив Волкер.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна має домовлятися із бойовиками "ЛДНР" для введення миротворців ООН.