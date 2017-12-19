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Волкер: Установление прямых контактов с боевиками "ДНР" только затянет конфликт

Вторник, 19 декабря 2017, 17:55
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Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что возможное установление прямых контактов с контролируемыми Россией боевиками на востоке Украины, как того требует Кремль, только затянет конфликт на Донбассе.

Об этом Волкер сказал во время выступления в аналитическом центре "Атлантический совет" (Atlantic Cousil), передает УНИАН.

"2017-й – это год с наибольшим уровнем насилия в конфликте с момента его начала", - отметил он. Также Волкер добавил, что минувшая ночь была одной из тех ночей, когда уровень насилия был одним из самых высоких в этом году, начиная с февраля.

"Россия продолжает отрицать свою собственную роль в этом (конфликте на Донбассе. - Ред.), и именно поэтому так сложно это урегулировать с самого начала. Россия настаивает на том, что она не имеет ничего общего с силами, которые она создала, которыми она командует, которые она контролирует с сепаратистскими руководящими органами, в которых она меняет по своему желанию лидеров, как она это сделала в Луганске в прошлом месяце", - отметил спецпредставитель США.

"Россия притворяется, что ее там нет. Она настаивает, чтобы в рамках "нормандского процесса"... велись дела с представителями Луганска и Донецка, которых Россия создала. Хотя они – незаконные партнеры. Она настаивает, чтобы Украина делала это. Россия сказала, что "вы должны иметь дело с людьми из Луганска и Донецка". Но последствия этого будут заключаться только в легитимизации ее присутствия и приведут к дальнейшему затягиванию конфликта", - подчеркнул Волкер.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна договариваться с боевиками "ЛДНР" для ввода миротворцев ООН.

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