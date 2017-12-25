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ЄС і ОБСЄ відмовились відправити спостерігачів у Крим на вибори президента РФ – росЗМІ

Понеділок, 25 грудня 2017, 10:03
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Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ та моніторингова місія Євросоюзу відмовились відправляти спостерігачів у тимчасово окупований Крим на вибори президента Росії в 2018 році.

Про це повідомляє російське видання "Известия".

Всього за ходом президентських виборів в Росії будуть спостерігати 500 представників ОБСЄ. Однак до Криму представники цієї організації не поїдуть.

"Мандат БДІПЛ зі спостереження за виборами ґрунтується на консенсусі 57 держав-учасників організації. У випадку з Кримом немає єдиної думки. Тому БДІПЛ не може здійснювати спостереження в цьому регіоні ", - наводить слова прес-секретаря організації Томаса Рімера газета.

Таку ж позицію підтвердили і в ЄС. За словами євродепутата Томаша Здеховскі, остаточні списки спостерігачів на виборах в Росії ще не сформовані, але вони "абсолютно точно" не будуть спрямовані до Криму.

Втім, відзначає російське видання, за волевиявленням кримчан 18 березня таки будуть спостерігати представники ЄС. Ідеться про депутатів національних парламентів. За словами співрозмовника "Известий" в дипломатичних колах, в "групу міжнародних експертів" увійдуть парламентарі з Австрії, Італії, Франції, Чехії та з Кіпру.

Видання не наводить ні імен депутатів, ні назв політичних партій із цих країн.

Вибори президента Росі відбудуться 18 березня 2018 року.

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