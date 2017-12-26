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Додон назвав два сценарії покращення відносин між Молдовою і РФ

Вівторок, 26 грудня 2017, 11:50
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Існують два сценарії нормалізації відносин між Молдовою і Росією.

Про це заявив президент Молдови Ігор Додон в інтерв’ю російській газеті "Известия".

"Є два сценарії, як повернутися до нормальних двосторонніх відносин. Перший сценарій, і я дуже сподіваюся, що вдасться це здійснити, - відразу після новорічних свят. Другий - після парламентських виборів, які пройдуть у другій половині 2018 року. Ми спробуємо і зробимо все можливе, щоб врегулювати проблеми відразу після Нового року", - сказав Додон.

Президент Молдови також розраховує, що вже навесні країна отримає статус спостерігача в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

"Де-факто таке рішення було схвалене всіма президентами країн-учасниць. Я вже брав участь в якості спостерігача в двох зустрічах ради ЄАЕС на рівні президентів. Зараз головування в Союзі у Росії, тому, сподіваюся, на початку весни, коли відбудеться чергове засідання Вищої ради ЄАЕС, на яке у мене вже є запрошення, прийняте рішення буде оформлено юридично", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Молдова відкликала для консультацій посла з Росії на невизначений термін.

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