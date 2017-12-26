Додон назвал два сценария улучшения отношений между Молдовой и РФ

Вторник, 26 декабря 2017, 11:50

Существует два сценария нормализации отношений между Молдовой и Россией.

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в интервью российской газете "Известия".

"Есть два сценария, как вернуться к нормальным двусторонним отношениям. Первый сценарий, и я очень надеюсь, что удастся это осуществить, – сразу после новогодних праздников. Второй – после парламентских выборов, которые пройдут во второй половине 2018 года. Мы попробуем и сделаем все возможное, чтобы урегулировать проблемы сразу после Нового года", – сказал Додон.

Президент Молдовы также рассчитывает, что уже весной страна получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"Де-факто такое решение было принято всеми президентами стран-участниц. Я уже участвовал в качестве наблюдателя в двух встречах совета ЕАЭС на уровне президентов. Сейчас председательство в Союзе у России, поэтому, надеюсь, в начале весны, когда состоится очередное заседание Высшего совета ЕАЭС, на который у меня уже есть приглашение, принятое решение будет оформлено юридически", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Молдова отозвала для консультаций посла из России на неопределенный срок.