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Німеччина обіцяє більше грошей біженцям за добровільне повернення додому

Неділя, 03 грудня 2017, 11:12
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Уряд Німеччини хоче виплачувати додаткову премію шукачам притулку, які добровільно повернуться з ФРН на батьківщину.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними міністерства внутрішніх справ, мігранти, які до 28 лютого візьмуть участь в програмі повернення, зможуть отримати додаткову "підтримку для реінтеграції" на суму до трьох тисяч євро.

Зараз мігранти вже отримують за відмову від подальшого розгляду своєї заявки на притулок в ФРН по 1200 євро на особу, старшу 12 років, і по 600 євро на дитину.

"Якщо до кінця лютого ви зголоситеся на добровільне повернення, то зможете отримати, крім стартової допомоги, ще й фінансову допомогу на житло у країні походження на перші 12 місяців", - повідомив у неділю, 3 грудня, в інтерв’ю виданню Bild am Sonntag міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр.

Зокрема, ці гроші можуть бути надані на оплату оренди, будівництво або ремонт житла, обладнання для кухні або ванної кімнати. Одна особа може отримати суму до однієї тисячі євро, родина - до трьох тисяч євро.

Зараз у Німеччині нараховується близько 115 тисяч мігрантів, які отримали відмову в притулку, але залишились у країні. У період з лютого по жовтень 2017 року лише 8639 осіб отримали фінансову допомогу від уряду і добровільно залишили країну. 

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