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Германия обещает больше денег беженцам за добровольное возвращение домой

Воскресенье, 03 декабря 2017, 11:12
Версия для печати Комментарии

Правительство Германии хочет выплачивать дополнительную премию просителям убежища, которые добровольно вернутся из ФРГ на родину.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным министерства внутренних дел, мигранты, которые до 28 февраля примут участие в программе возвращения, смогут получить дополнительную "поддержку реинтеграции" на сумму до трех тысяч евро.

Сейчас мигранты уже получают за отказ от дальнейшего рассмотрения заявки на убежище в ФРГ по 1200 евро на человека, старшего 12 лет, и по 600 евро на ребенка.

"Если до конца февраля вы согласитесь на добровольное возвращение, то сможете получить, кроме стартовой помощи, еще и финансовую помощь на жилье в стране происхождения в первые 12 месяцев", - сообщил в воскресенье, 3 декабря, в интервью изданию Bild am Sonntag министр внутренних дел Томас де Мезьер.

В частности, эти деньги могут быть предоставлены на оплату аренды, строительство или ремонт жилья, оборудование для кухни или ванной комнаты. Один человек может получить сумму до одной тысячи евро, семья - до трех тысяч евро.

Сейчас в Германии насчитывается около 115 000 мигрантов, получивших отказ в убежище, но которые остались в стране. В период с февраля по октябрь 2017 года только 8639 человек получили финансовую помощь от правительства и добровольно покинули страну.

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