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В новорічну ніч у Берліні створять "безпечну зону" для жінок та встановлять барикади

Субота, 30 грудня 2017, 11:46
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Під час новорічних святкувань у Берліні біля Бранденбурзьких воріт створять "безпечну зону" для жінок та встановлять спеціальні стовпи, що перешкоджають руху автомобілів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як відомо, два роки тому в Кельні сталася велика кількість нападів та пограбувань жінок у новорічний період. З 1200 скарг, поданих на початку 2016 року, прокурори міста заявили, що близько 500 випадків пов'язані з сексуальними злочинами.

Нападки на жінок сталися також в інших містах, особливо в Гамбурзі, де пройшло 245 розслідувань.

Берлінська поліція заявила, що на "території безпеки" навколо Бранденбурзьких воріт будуть працівники німецького Червоного хреста, щоб допомогти жінкам, які відчувають переслідування.

У Червоному Хресті також повідомили, що на місці будуть присутні психологи.

Окрім того, поліція встановить різні барикади навколо Бранденбурзьких воріт. Це пов'язано з минулорічним терактом, коли вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку.

Також будуть проводиться перевірки та навіть обшуки транспортних засобів, а великі сумки й валізи будуть заборонені на цій території.

Однак, створення так званих безпечних зон для жінок вже розкритикував Райнер Вендт, глава другої по величині профспілки працівників поліції Німеччини.

Він вважає, що це надсилає "катастрофічний меседж": "Таким меседжем ви кажете, що є безпечні та небезпечні зони".

На його думку, якщо ця інформація правдива, то це означатиме "кінець рівності, свободі пересування та самовизначення".

"Той, хто прийшов з цією ідеєю, не зрозумів політичного виміру", - сказав глава профспілки, додавши, що жінки мають право бути скрізь у безпеці.

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