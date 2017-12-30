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В новогоднюю ночь в Берлине создадут "безопасную зону" для женщин

Суббота, 30 декабря 2017, 11:46
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Во время новогодних празднований в Берлине у Бранденбургских ворот создадут "безопасную зону" для женщин и установят специальные столбы, препятствующие движению автомобилей.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как известно, два года назад в Кельне произошло большое количество нападений и ограблений женщин в новогодний период. С 1200 жалоб, поданных в начале 2016 года, прокуроры города заявили, что около 500 случаев связаны с сексуальными преступлениями.

Нападки на женщин произошли также в других городах, особенно в Гамбурге, где прошло 245 расследований.

Берлинская полиция заявила, что на "территории безопасности" вокруг Бранденбургских ворот будут работники немецкого Красного креста, чтобы помочь женщинам, которые испытывают преследования.

В Красном Кресте также сообщили, что на месте будут присутствовать психологи.

Кроме того, полиция установит различные баррикады вокруг Бранденбургских ворот. Это связано с прошлогодним терактом, когда грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке.

Также будут проводится проверки и даже обыски транспортных средств, а большие сумки и чемоданы будут запрещены на этой территории.

Однако, создание так называемых безопасных зон для женщин уже раскритиковал Райнер Вендт, глава второго по величине профсоюза работников полиции Германии.

Он считает, что это посылает "катастрофический месседж": "Таким месседжем вы говорите, что есть безопасные и опасные зоны".

По его мнению, если эта информация правдива, то это будет означать "конец равенства, свободы передвижения и самоопределение".

"Тот, кто пришел с этой идеей, не понял политического измерения", - сказал глава профсоюза, добавив, что женщины имеют право быть везде в безопасности.

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