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Трамп підтвердив намір перенести посольство США в Єрусалим

Вівторок, 05 грудня 2017, 20:19
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Президент США Дональд Трамп заявив палестинському і йорданському лідерам у вівторок, що має намір перенести посольство США в Ізраїлі в Єрусалим, що може спричинити міжнародний скандал.

Про це повідомили представники обох лідерів, повідомляє Reuters.

Високопоставлені посадові особи США заявили, що Трамп, швидше за все, в середу визнає Єрусалим столицею Ізраїлю.

Водночас він вкотре відкладе ще на півроку переміщення посольства США з Тель-Авіва.  Очікується, що Трамп накаже своїм помічникам негайно почати планувати такий крок. Однак офіційні особи заявили, що остаточні рішення ще не прийняті.

Якщо США офіційно визнають Єрусалим столицею Ізраїлю, це викличе міжнародний конфлікт. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган попередив, що може розірвати зв'язки з Ізраїлем, якщо США визнають Єрусалим ізраїльською столицею.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив стурбованість Трампу щодо переведення посольства США в Єрусалим.

Доля Єрусалима - одне з найжорсткіших питань між Ізраїлем та палестинцями. Згідно з мирною угодою 1993 року, статус Єрусалима повинен був обговорюватися під час наступних етапів мирних переговорів.

Міжнародна спільнота не визнає суверенне право Ізраїлю на Єрусалим. Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим став столицею їхньої майбутньої держави.

Всі країни включно зі США, за винятком Болівії й Парагваю, розташували свої посольства в Тель-Авіві.

Під час передвиборної кампанії Дональд Трамп активно виступав за перенесення диппредставництва в Єрусалим.

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