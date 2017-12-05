Трамп подтвердил намерение перенести посольство США в Иерусалим

Вторник, 05 декабря 2017, 20:19

Президент США Дональд Трамп заявил палестинскому и иорданскому лидерам во вторник, что намерен перенести посольство США в Израиле в Иерусалим, что может вызвать международный скандал.

Об этом сообщили представители обоих лидеров, сообщает Reuters.

Высокопоставленные должностные лица США заявили, что Трамп, скорее всего, в среду признает Иерусалим столицей Израиля.

В то же время он в очередной раз отложит еще на полгода перемещения посольства США из Тель-Авива. Ожидается, что Трамп прикажет своим помощникам немедленно начать планировать такой шаг. Однако официальные лица заявили, что окончательные решения еще не приняты.

Если США официально признают Иерусалим столицей Израиля, это вызовет международный конфликт. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что может разорвать связи с Израилем, если США признают Иерусалим израильской столицей.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность Трампу по поводу перевода посольства США в Иерусалим.

Судьба Иерусалима - один из самых жестких вопросов между Израилем и палестинцами. Согласно мирному договору 1993 года, статус Иерусалима должен был обсуждаться во время следующих этапов мирных переговоров.

Международное сообщество не признает суверенное право Израиля на Иерусалим. Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей их будущего государства.

Все страны включая США, за исключением Боливии и Парагвая, расположили свои посольства в Тель-Авиве.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп активно выступал за перенос диппредставительства в Иерусалим.